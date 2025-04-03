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話說李筱峰》龍應台請用文明說服妳的祖國！文明善待台灣！

記得龍應台曾經在去過中國之後寫過一篇文章「請用文明說服我」。我希望她也能用文明說服中共，她如果真愛中國，她應該告訴中共當局：「有民主才有和平」！
李筱峰

李筱峰

2025/04/03 20:00

◎ 李筱峰

台北市二二八紀念館在葉博文擔任館長時，曾經請我寫展場上的文案。我在寫台灣歷史背景的過程中，說到台灣過去的歷代政權都是外來殖民統治。

台北市二二八紀念館在葉博文擔任館長時，曾經請我寫展場上的文案。（資料照）台北市二二八紀念館在葉博文擔任館長時，曾經請我寫展場上的文案。（資料照）

當時擔任台北市文化局長的龍應台，來紀念館視察時，看到我寫的那段文字，很不以為然，她特別不能接受我將鄭氏東寧政權也看成「外來政權」，她問葉博文館長：「鄭成功怎麼是外來政權？這是誰寫的？」龍應台得知是我寫的之後，告訴葉館長說：「我要找李筱峰談談。」葉館長告知我此事，我回答說：「歡迎她放馬過來！」。之後，我一直沒有等到龍應台找我，否則，我當面一定不會讓她太好看！

東寧政權是不是外來政權？那就看站在什麼立場解釋，如果以台灣為主體的立場來看，鄭氏政權當然是外來的，不然是在台灣產生的嗎？龍應台站在大中國的立場看歷史，當然鄭氏是中國（南明）的政權，怎麼是外來政權？

這次龍應台在紐時的投書，不譴責中共對台的侵略威脅，卻怪罪台灣本土政府。（資料照）這次龍應台在紐時的投書，不譴責中共對台的侵略威脅，卻怪罪台灣本土政府。（資料照）

這次龍應台在紐約時報的投書，不譴責中共對台的侵略威脅，卻怪罪台灣本土政府，說什麼「有和平才有民主」，暗示台灣沒有接受中共的「和平」要求。原來她始終站在大中國立場在看事情。

生長於台灣的龍應台，拋不開大中國民族主義，以致有此盲點，還試圖在國際媒體影響視聽。

龍應台熱愛中國，我尊重她的選擇。但記得她曾經在去過中國之後寫過一篇文章「請用文明說服我」。我希望她也能用文明說服中共，她如果真愛中國，她應該告訴中共當局：
「有民主才有和平」！

因為民主蘊含和平的意義。民主國家對內，政權的輪替轉移，是靠數人頭，而不是打破人頭；對外，民主國家之間，也以談判協商，解決國際紛爭。

龍應台請用文明說服妳的祖國！請用文明善待台灣。

（作者為國立台北教育大學名譽教授）

本文經授權轉載自李筱峰臉書

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