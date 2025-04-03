名家分享～國際之男》川普關稅全球變局 好懂專業文層層解析

我在這篇文章要留下第二個大膽預言是：在關稅政策推出後，緊接著，就會有類似「最惠國待遇」之類的綁定措施 換句話說，川普政府將會先推出關稅大棒，讓棒棒底下(?)的國家們都先能夠試算出自己將面臨的衝擊後，再推出胡蘿蔔

◎ 國際之男 - Man lives in offshore

#關稅變局

#你想要的那些看不見的手會讓它以反方向實現

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解放日公布成績單了，我想多數台灣人第一反應還不是「哇被扣32%關稅這麼高」，而是「原來我們有對美國徵64%關稅？都徵在哪？」

川普列出關稅稅率圖表。（彭博）

單講同樣一台賓士GLC，在美國售價大概才5萬美金，台灣一台賣到270幾萬，就知道台灣的關稅壁壘體現在哪了

（呃我知道賓士不是美國車，所以美國車根本連賣都賣不進來）

但反正，嗑了就嗑了（?），重點是嗑完以後局勢會怎麼發展？就業真的會回流美國嗎？代工科技廠確定重傷嗎？更重要的是，你的投資組合會怎麼發展？

我們一層一層來解析

#學理上的關稅政策所帶來的影響

在經濟學的架構下，關稅其實很難達到實施關稅的施政者「因為關稅導致成本升高、於是就業回流關稅國本土，使本地製造業復興」的效果

原因就在於：市場上的參與者 — 包含生產商與消費者 — 會透過價格去調節自己的動作

舉一個最簡單的例子：假設美國對台積電出口的晶片課關稅加碼30%，那台積電的晶片可能佔一支4萬iPhone成本的10%，也就是4千塊，增加30%關稅，變成增加1,200

那你覺得，台積電會自己說「好好好，我吞」的吃下這1,200塊升高的成本嗎？

肯定不會，所以這時候就是看議價能力了，議價能力越強的廠商，越能夠把成本轉嫁給下游廠商（也就是Apple）

我們假設台積電跟Apple的議價能力是50:50好了，那也就是台積電的利潤少去600塊（因為成本上升了600），但Apple的成本也上升600

Apple會說「好好好，我吞」的吃下那600的成本嗎？（路透檔案照）

這時候問題來了：Apple會說「好好好，我吞」的吃下那600的成本嗎？

當然不會，我可是Apple耶！你們這些吃蘋果中毒的廣大信徒…咳咳咳我是說忠實消費者，不跟我買手機去哪裡買才好？

所以結論就是，這突然增加的1,200塊關稅成本，會由「本地消費者」與「國外進口商」共同承擔

那Apple就沒事了嗎？

學理上來說，消費者可能就會透過減少Apple的購買量，去減低關稅的衝擊，像是本來2年換一次手機拖成3年，又或是本來沒那麼忠實的Apple信徒，就「改朝換教」去信Google或三星了

學理上來說，消費者可能就會透過減少Apple的購買量，去減低關稅的衝擊。（美聯社檔案照）

所以你看到了：在學理上來說，關稅所造成的「價格」分配是不固定的、是依據進口商與出口商的議價能力、廠商與消費者對該商品的需求彈性，去做分配

但是對於商品的「量」，卻幾乎確定是下降的

我甚至可以在這邊直接先下一個略微大膽的結論是：川普的關稅政策所帶動的影響及變革，最「不可能」發生的其中一個光景，就是美國的就業大幅激增，因為商品的交易量下降後，需要的勞動力肯定會減少

歐債風暴期間，知名財經作家Michael Lewis （也是「大賣空」的作者）出版了一本相對不那麼知名的書，叫做”Boomerang”，書商翻譯成「自食惡果」

但其實”Boomerang”在英文中的原意是叫「迴力鏢」，當時Lewis的意思是諷刺歐洲國家的租稅政策及執行方式之粗糙，最終如同迴力鏢般傷了自己的財政健康

可要我說，關稅才是真真正正的「迴力鏢」，而且是飛行距離特短、剛脫手就會回來砸自己臉的那種

#實務上與國際政治下的關稅政策

問題來了：如果連半桶水響叮噹的本男或是有修大一經濟學原理的小屁孩，都唸得出上面那段關稅政策的影響，那

難道坐擁全美頂尖智庫的川普不知道嗎？

「對，他不知道，因為川普就是個狂人 / 老屁孩 / 瘋子…..」

如果你會這樣想，恭喜你，你肯定是詐騙集團的VVIP名單，還是紙張邊框會鑲金的那種

我的理解是：川普政府肯定兵推並實際演練過這套關稅政策帶來的影響，那為什麼還要推？ 更關鍵（並且永遠都關鍵）的問題是：為什麼是現在？ （Why now?）

首先，就政治的解讀來說，關稅更像是一個「選邊站」的動作，且不留模糊的空間

我在這篇文章要留下第二個大膽預言是：在關稅政策推出後，緊接著，就會有類似「最惠國待遇」之類的綁定措施

換句話說，川普政府將會先推出關稅大棒，讓棒棒底下（?）的國家們都先能夠試算出自己將面臨的衝擊後，再推出胡蘿蔔

「好囉，既然你被課了XX%的關稅，那現在有一個限時優惠方案，只要你加入『大川普共榮經濟圈』，關稅可以延後2年再分階段實施」

這個陣營，將會階級分明：第一層是以加、墨兩國為首的「國王人馬」派，從來在地緣政治及國際貿易上，就是超大型的恩庇侍從（Clientelism）共同體

第二層就是「別跟我談政治，我只想好好混口飯吃」的國際代工派；想要一方清淨？可以，拿出足夠效忠我美國的條件

最外層就是「跟中國同一邊派」，你要跟我站對立面？（彭博檔案照）

最外層就是「跟中國同一邊派」，你要跟我站對立面？沒問題，繳錢就行；那你說關稅會有上面所可能產生的風險，我找第一＆二層的傢伙去補上製造業的缺口

換句話說，我認為川普關稅政策的核心並不是在讓製造業回流，而是透過國際政治分邊站並清除曖昧空間，確立美國陣營的老大哥地位

「讓美國再次偉大」的，不是振興那些已經形同廢墟的製造業城鎮，而是確定國際霸權後，可以再更順利的發行更多美國公債……（轉頭看看美國的GDP負債比）

#風險與挑戰

川普這招，真的沒有其他後遺症嗎？

歷史上最知名的司穆特-霍利關稅法（Smoot-Hawley Tariff Act），推動時間就是在大約1930年，後面發生什麼事，大家也都知道了，就是美國歷經了建國以來最長且最慘烈的大蕭條（The Great Depression）

而上面川普這套邏輯要能夠成立，最重要的基礎就是：美國第一＆二層的盟友要夠多，第三層的對手要夠少且夠弱

所以回到最一開始的問題： Why now?

因為現在的中國，製造業已經足夠孱弱，內需已經相較十年前弱了不只兩個檔次，此時不出手劃清界線，更待何時？

只要你身邊有在搞出口貿易的朋友，你去問他/她一個問題：「你的商品想賣美國還是中國？」，大概可以猜想得到答案是什麼

欸嘿，但是在2010-2015年間，可能有超過一半的回答是西進喔！

對川普來說，短期內最大的挑戰是美國國內製造業及內需消費造成的動能急降，以及緊隨在後對金融及資本市場的不確定性

對川普來說，「讓美國再次偉大」的，是穩定國際霸權後繼續發國債。（彭博檔案照）

可我反問你：如果你是執政者，你希望台股是在指數萬點的時候跌到4千點，還是2萬4千點的時候跌到一萬點？

過去幾年所累積下來的榮景，認真儲蓄投資的人，現在應該還有點肉，可以度過這波衝擊；阿至於追台積電在1,100以上的人，我只能說，去訂電子報…（欸不是忽然業配吧），然後持續認真工作存錢

今年一定會有某個「現金為王」的時刻來臨，但還不是現在，還遠遠沒有到盡頭

#關稅 #稅率 #大蕭條

（作者為資深金融從業人員 ）

本文經授權轉載自國際之男 - Man lives in offshore臉書

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