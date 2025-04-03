曹興誠八不居士》中國的流氓文化和賤民文化

台灣從李登輝開始，走向直接民主已經超過30年。現在大多數的台灣人，已經培養出強固的公民意識；尊重人權，厭惡流氓，更拒絕做賤民。

◎ 曹興誠

中國（正確應稱為三河流域）的流氓文化和賤民文化，流傳千年，至今猶烈。

流氓就是不講道理，以暴力欺壓弱小，損人利己的惡棍。

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中國歷代的專制政權，包括現在的中共，都是殘民以逞的流氓政權。

中共偽造文書，在其憲法中妄稱台灣是其領土，就是不講道理。然後依據其偽造之文書，頻頻發動軍演，威脅吞併台灣，就是耍流氓。

賤民就是願意接受流氓覇凌，即使喪失所有主權、尊嚴、自由，也不敢反抗的懦夫。

賤民信奉的哲學，是「好死不如賴活」。

台灣有很多人，明明知道中共壓迫人權，作惡多端，卻不敢反共；反而幫中共恐嚇台灣人，勸大家去投降，以「避免戰爭」，這就是典型的賤民。

賤民既然不敢反抗流氓，他們的出路，就是努力爭取流氓的好感，希望加入流氓，跟著魚肉鄉里。

2024年底，前總統馬英九再次訪中與國台辦主任宋濤會面。（馬英九基金會提供）

國民黨在兩蔣時期，深知中共是萬惡的流氓，所以堅決反共。但是等到連戰，馬英九這些官二代、公子哥們掌控國民黨以後，看到中共這個流氓政權強大起來，觸發了其千年的賤民基因，於是帶著國民黨投共，天天和中共合謀，以反對台獨為藉口，來消滅中華民國。

賤民言行的特色，就是強調「交流」，「和平」，而完全不談「主權」。沒有了主權，台灣人就成了任人宰割的奴隸。但國民黨不在乎台灣人有無主權，對他們來說，能討中共歡心，才是最重要的。

龍應台最近投書紐約時報，說要和平才有民主，完全不談台灣人的主權；她就是賤民。

區桂芝不僅上央視，還與統促黨主席張安樂同場相談甚歡。（圖擷取自周玉蔻臉書）

區桂芝上中共央視咒罵賴清德，也是為了討好中共，她也是賤民。

王鴻薇也常常上中共央視，咒罵台灣。他稱蔡英文為「台灣地區領導人」。領著台灣的納稅錢，跑到對岸踐踏台灣的國格，她更是賤民中的賤民。

蔣萬安被問到，哪個國家想消滅中華民國，他竟然當場呆住，不敢回答（取自貼文）

蔣萬安被問到，哪個國家想消滅中華民國，他竟然當場呆住，不敢回答。我們在他身上看不到蔣經國的反共基因，看到的是懦弱的賤民基因。

台灣從李登輝開始，走向直接民主已經超過30年。現在大多數的台灣人，已經培養出強固的公民意識；尊重人權，厭惡流氓，更拒絕做賤民。

台灣的公民都堅持「台灣是台灣人的台灣」。台灣人不是軟骨頭，為保護主權，台灣公民不惜一戰。

罷團趁著清明連假積極宣傳。 （記者張軒哲攝）

這次大罷免，就是台灣公民維護主權的努力。

讓我們一起驅逐國會裡的賤民團、投共帮。

藉著這次大罷免，我們也要宣示，想投降中共的賤民，請回中共國去居住。不要住在台灣，卻想拉著台灣公民去做賤民。

這次大罷免，是作公民或作賤民的選擇，我們不能失敗，一定要成功！

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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