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矢板明夫觀點》龍應台將中國對台武力威脅 視為理所當然

龍應台文章的最大問題，是把中國對台灣的武力威脅和領土野心，當作是理所當然的事情，並沒有對其批評。反而一直在檢討被威脅者。她批評賴清德總統抵抗中國滲透的一連串政策是對中國的挑釁。
矢板明夫

矢板明夫

2025/04/10 21:00

◎ 矢板明夫

今天（0402）看了前文化部長龍應台女士在紐約時報上的投稿。深深感到，這位大作家好像並不太適合於談論國際政治。因為在她的筆下、有太多抒情和不符合邏輯的地方了。

看了龍應台女士在紐約時報上的投稿。深深感到，這位大作家好像並不太適合於談論國際政治。（取自貼文）看了龍應台女士在紐約時報上的投稿。深深感到，這位大作家好像並不太適合於談論國際政治。（取自貼文）

龍應台這篇文章的重點就是「不首先確保和平，就不可能有民主」。聽起來似乎很有道理，但仔細想，卻毫無邏輯。

和平是和平，民主是民主。這根本完全是兩回事。中國歷史上，經常有持續百年以上的和平時期，但從來沒有民主過。相反，第二次世界大戰參戰的國家，很多都有以民主方式選出來的國家元首和議會，但并沒有讓他們遠離戰爭。

另外，龍應台文章的最大問題，是把中國對台灣的武力威脅和領土野心，當作是理所當然的事情，並沒有對其批評。反而一直在檢討被威脅者她批評賴清德總統抵抗中國滲透的一連串政策是對中國的挑釁。好像在說，只要台灣賠小心、多聽中國的話、盡量不刺激中國，就可以維持和平了。

龍應台文章的最大問題，是把中國對台灣的武力威脅和領土野心，當作是理所當然的事情。（資料照）龍應台文章的最大問題，是把中國對台灣的武力威脅和領土野心，當作是理所當然的事情。（資料照）

那麼，我想舉出兩個相反地例子。1950年，中國人民解放軍在進軍西藏前，提出了和平談判十大政策。其中包括「實行宗教自由、保護喇嘛寺廟、尊重西藏人民的宗教信仰和風俗習慣」、「維持西藏現行軍事制度不變，西藏現有軍隊為中華人民共和國國防武裝之一部分」。當時的西藏政府，為了實現和平，同意了中方的條件。但結果呢？幾年後，達賴喇嘛逃亡到印度，留下的僧侶為抗議中國的高壓統治，自焚身亡的有數百人之多。

還有香港。1997年回歸祖國時候，香港的社會菁英雖然有很多不滿，但大家並沒有選擇抗爭的道路，而是和中國合作。他們希望透過合法的公民運動來實現特首直選。但是他們的做法並沒有換來民主。當年在香港議會中被稱為民主派的議員們，現在或者身陷囹圄，或者遠走他鄉。

這就是相信獨裁者的下場。國際政治不是宮崎駿的動漫，不管你付出多少愛心，惡魔永遠也不會變成溫柔的王子。「和平要靠實力」，永遠不要期待敵人的善意。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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