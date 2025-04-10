矢板明夫觀點》龍應台將中國對台武力威脅 視為理所當然

龍應台文章的最大問題，是把中國對台灣的武力威脅和領土野心，當作是理所當然的事情，並沒有對其批評。反而一直在檢討被威脅者。她批評賴清德總統抵抗中國滲透的一連串政策是對中國的挑釁。

◎ 矢板明夫

今天（0402）看了前文化部長龍應台女士在紐約時報上的投稿。深深感到，這位大作家好像並不太適合於談論國際政治。因為在她的筆下、有太多抒情和不符合邏輯的地方了。

看了龍應台女士在紐約時報上的投稿。深深感到，這位大作家好像並不太適合於談論國際政治。（取自貼文）

龍應台這篇文章的重點就是「不首先確保和平，就不可能有民主」。聽起來似乎很有道理，但仔細想，卻毫無邏輯。

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和平是和平，民主是民主。這根本完全是兩回事。中國歷史上，經常有持續百年以上的和平時期，但從來沒有民主過。相反，第二次世界大戰參戰的國家，很多都有以民主方式選出來的國家元首和議會，但并沒有讓他們遠離戰爭。

另外，龍應台文章的最大問題，是把中國對台灣的武力威脅和領土野心，當作是理所當然的事情，並沒有對其批評。反而一直在檢討被威脅者。她批評賴清德總統抵抗中國滲透的一連串政策是對中國的挑釁。好像在說，只要台灣賠小心、多聽中國的話、盡量不刺激中國，就可以維持和平了。

龍應台文章的最大問題，是把中國對台灣的武力威脅和領土野心，當作是理所當然的事情。（資料照）

那麼，我想舉出兩個相反地例子。1950年，中國人民解放軍在進軍西藏前，提出了和平談判十大政策。其中包括「實行宗教自由、保護喇嘛寺廟、尊重西藏人民的宗教信仰和風俗習慣」、「維持西藏現行軍事制度不變，西藏現有軍隊為中華人民共和國國防武裝之一部分」。當時的西藏政府，為了實現和平，同意了中方的條件。但結果呢？幾年後，達賴喇嘛逃亡到印度，留下的僧侶為抗議中國的高壓統治，自焚身亡的有數百人之多。

還有香港。1997年回歸祖國時候，香港的社會菁英雖然有很多不滿，但大家並沒有選擇抗爭的道路，而是和中國合作。他們希望透過合法的公民運動來實現特首直選。但是他們的做法並沒有換來民主。當年在香港議會中被稱為民主派的議員們，現在或者身陷囹圄，或者遠走他鄉。

這就是相信獨裁者的下場。國際政治不是宮崎駿的動漫，不管你付出多少愛心，惡魔永遠也不會變成溫柔的王子。「和平要靠實力」，永遠不要期待敵人的善意。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書





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