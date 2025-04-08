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自由開講》從軍人暴行犯上輕判 看恢復軍事審判

2025/04/08 20:00

◎ 趙萃文

台中廖男入伍第一天就因不想當兵偷走剪刀，伺機朝士官長猛刺頸部，遭連長拿折椅制止才作罷；廖男主張有精神病但調閱體檢報告結果並無異樣；士官長更在法庭痛批，兩岸情勢緊張，若輕判恐會讓其他役男效法，對部隊管教造成不良影響；廖男嗣後經驗退，是擔心其繼續留在部隊會影響部隊管理運作。地院審理後，將廖男依《陸海空軍刑法》第49條對長官施強暴脅迫罪，及《刑法》第277條普通傷害罪判處1年1月徒刑，仍可上訴。

按《陸海空軍刑法》整部刑法典三大基石分別為：逃亡罪、抗命罪及暴行犯上罪，其第49條規定：對長官施強暴、脅迫或恐嚇者，處1年以上7年以下徒刑。戰時犯前項之罪者，處死刑、無期徒刑或 10 年以上徒刑。本案廖男以一行為觸犯上開對長官施強暴脅迫及普通傷害2罪，為異種想像競合犯，應依刑法第55條從較重的對長官施強暴罪處斷，法定刑為1年以上7年以下徒刑。

本案法院判處1年1月有期徒刑，明顯輕判。依刑法學理上量刑三階論，區分低、中及重度刑；就本案觀察低度從1年以上、中度從4年、重度則量處接近7年，即使被害士官長已在庭上多次表明被告行為侵害長官領導統御威信、嚴重危害軍事安全不宜輕判，法院仍是給予被告最低度刑優惠。

全面檢討「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，為確要之舉。圖為國防部最高法院軍事檢察署。（資料照）全面檢討「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，為確要之舉。圖為國防部最高法院軍事檢察署。（資料照）

廖男不僅因此案被驗退無須再服兵役，猶如另類「犯罪利得」，且依判決書所示，廖男從未與被害人和解，卻仍得到法院量刑上寬容對待，法官判決明顯流於恣意而罔顧國家安全及部隊士氣，此亦彰顯賴清德總統宣布，全面檢討「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，為確要之舉。

軍隊性質上為一武裝團體，任務上為一戰鬥組織，為利於任務達成及管理需求，軍隊行政體系中依其職務官階，形成長官對部屬有指揮命令之權，部屬對長官則應與服從，為使此一「服從關係」不受輕蔑及侵犯，自可對部屬行動為必要限制；2001年軍刑法修法時，已調整傳統講求絕對服從的建軍理念，在維繫軍中倫理及保障人權間衡酌，增訂「保護部屬條款」，目的在建立合理管教，相互尊重，以促進團結，達致整體戰力的維繫。對長官施強暴脅迫，已嚴重違反「部屬職責」，豈可輕判，其理甚明。

我們樂見賴總統恢復軍事審判，這將有助於提升軍隊的紀律及公平性 。（資料照）我們樂見賴總統恢復軍事審判，這將有助於提升軍隊的紀律及公平性 。（資料照）

我們樂見賴總統恢復軍事審判，這將有助於提升軍隊的紀律及公平性，確保軍法體系的有效運作。在現代國防體系中，軍事審判能夠迅速且專業地處理軍中違紀案件，維護部隊內部秩序與士氣。吾人期盼未來軍事司法制度更加完善，保障官兵權益的同時，也確保國家安全與軍隊運作之穩定。

（作者為大學助理教授，輔仁大學法學博士）


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