自由開講》從翁曉玲談到「一個匪諜逃亡的故事」

◎ 王至劭

原屬法制委員會的國民黨立委翁曉玲，3月26日特別跑到經濟委員會，質詢要求農業部部長陳駿季交出「戰時糧食配送站配置圖 」。翁曉玲的理由是，因為中國已經有隨時封鎖台灣的能力，她想知道農業部會如何因應，台灣糧食儲存是否足夠，糧食配售站的規劃又是如何。

國民黨立委翁曉玲（右）要求農業部提供戰時糧食配送站地圖。左為農業部長陳駿季。（翻攝自立院轉播網站）

不問不知道，一問不得了！翁曉玲要的竟然是「戰時糧食配送站配置圖」，農業部負責的是公糧倉庫及公糧配售站，是國內糧食儲備及供應的重要地點，屬於關鍵基礎設施，極重要軍事機密情資。

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中共最想要卻得不到的東西，翁曉玲直接出手公開要，用「洩密」形容還太保守，根本就是替中共侵門踏戶、破壞台灣的戰時準備。繼馬某某、徐某某之後，又來一個翁某某，國民黨專出洩密、探軍情立委 ，還一個比一個明目張膽。有這樣的立委在國會，台灣都不需要敵人了。

搞到川普政府要台灣「認真抓共諜」，最近國防大學葛明德的落網正是該「督促」的體現，蔡英文政府時期不敢抓的共諜現在比較敢抓了。希望全民都能體認:「境外敵對勢力不需怕，境內敵對勢力更可怕。」這些共諜如果不抓起來，再好的國防都沒有用。

搞到川普政府要台灣「認真抓共諜」，最近國防大學葛明德的落網正是該「督促」的體現。（資料照）

這使我想起劉光典（一九二二年生），中國共產黨員，遼寧旅順人，北京輔仁大學經濟管理專業畢業，日語流利、長相帥氣，一九四九年來台蒐集情報，為洪國式小組成員，洪國式落網後其日記內容造成小組成員遭通緝，劉光典藏匿南部旗山附近山區，一九五四年二月劉光典被逮捕後判處死刑，但直至一九五九年二月才槍決於安坑刑場，蔣介石還為此事大為光火，罵到：「這個匪諜為何拖這麼久才槍斃！」

劉光典落網後遭囚禁多年，國民黨當局散佈其叛變消息，並因為音訊阻隔無法證實，劉光典的妻子王素蓮與三個兒女劉玉芳、劉玉平、劉玉勝因此被打為黑五類，受盡折磨的妻子於一九五五年在北京含恨過世，三個年幼子女也歷盡苦難與滄桑， 二00三年在台北市大安區東南的六張犁某靈骨塔內找到了劉光典遺骨，劉光典的骨灰現安葬於北京市八寶山革命公墓。

劉被槍斃後，當時的台灣保密局以此作為情報工作案例，並以劉光典案編寫了一本小冊子「一個匪諜逃亡的故事」，當時廣發到每個政府機關和公私立學校。

劉當年任務就是蒐集台灣西部風向圖、水文圖、沿海港口地誌、海潮漲落、國軍駐防情形，以及「戰時糧食配送站配置圖」，請注意，就是「戰時糧食配送站配置圖」。在此台灣內外交迫之際，寫出此陳年往事，鑑古知今，希望大家了解什麼是中共攻打台灣的情報資料與其獲得手法，不要低估中共吃掉台灣的決心，兩邊會死多少人他們是不在乎的，因為拿下台灣對中共而言太重要了。

（作者為台聯政策顧問、工程主管）

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