一個律師的筆記本》中共邪惡帝國 但不是超級強權

◎ 陳怡凱 美國史丹福大學胡佛研究所的Youtube頻道發表了荷蘭史家馮客(Frank Dikötter)有關當代中國的最新訪談,相當精采。 荷蘭史家馮客(Frank Dikötter)有關當代中國的最新訪談。(資料來源︰美國史丹福大學胡佛研究所YT,取自貼文) 一方面,馮客強調紅色中國的威脅,呼籲對北京實施更強的遏阻措施(contain them even more);但另一方面,馮客也指出紅色中國其實不像一些西方論者想像的那麼強大,只是很擅於營造表象,實則問題重重,不需要以為北京已經強到無法對抗。整場訪談的核心在於這一句: 請繼續往下閱讀... 「這是一個邪惡帝國,毫無疑問,但不是超級強權。」(It is an evil empire, no doubt, but it’s not a superpower.) 不論是否同意,這場訪談可說是用言簡意賅的方式,呈現馮客中國研究的思想結晶,頗值一看。 附帶一提,節目主持人對這位荷蘭學者提出的最後一個問題是「你會把你的錢押在美國嗎?」(you’d put your money on the United States?),馮客當場給出了一個毫不猶豫的”Yes”。 節目主持人提問會把錢押在美國嗎?馮客毫不猶豫的say Yes。(資料來源︰美國史丹福大學胡佛研究所YT,取自貼文) 我猜,馮客大概再也不打算回到他原本在香港大學的講座教授職位了。

