一個律師的筆記本》中共邪惡帝國 但不是超級強權

整場訪談的核心在於這一句： 「這是一個邪惡帝國，毫無疑問，但不是超級強權。」(It is an evil empire, no doubt, but it’s not a superpower.)

◎ 陳怡凱

美國史丹福大學胡佛研究所的Youtube頻道發表了荷蘭史家馮客（Frank Dikötter）有關當代中國的最新訪談，相當精采。

荷蘭史家馮客（Frank Dikötter）有關當代中國的最新訪談。（資料來源︰美國史丹福大學胡佛研究所YT，取自貼文）

一方面，馮客強調紅色中國的威脅，呼籲對北京實施更強的遏阻措施（contain them even more）；但另一方面，馮客也指出紅色中國其實不像一些西方論者想像的那麼強大，只是很擅於營造表象，實則問題重重，不需要以為北京已經強到無法對抗。整場訪談的核心在於這一句：

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「這是一個邪惡帝國，毫無疑問，但不是超級強權。」（It is an evil empire, no doubt, but it’s not a superpower.）

不論是否同意，這場訪談可說是用言簡意賅的方式，呈現馮客中國研究的思想結晶，頗值一看。

附帶一提，節目主持人對這位荷蘭學者提出的最後一個問題是「你會把你的錢押在美國嗎？」（you’d put your money on the United States?），馮客當場給出了一個毫不猶豫的”Yes”。

節目主持人提問會把錢押在美國嗎？馮客毫不猶豫的say Yes。（資料來源︰美國史丹福大學胡佛研究所YT，取自貼文）

我猜，馮客大概再也不打算回到他原本在香港大學的講座教授職位了。



本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書：

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