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自由開講》善用AI翻轉教學

2025/04/04 19:10

◎ 蘇緯政

諾貝爾經濟學獎得主麥倫．舒爾茲（Myron Scholes）日前受邀來臺灣，他在演講中表示，人工智慧（AI）發展迅速，將對社會、經濟及教育帶來深遠影響。在教育領域，AI將改變傳統的教學模式，未來的教育將更著重於學生自主學習與互動，而非過去的單向傳授。教師應重新思考教育的本質，幫助學生在AI時代培養辨識錯誤與解決問題的能力，這將成為人類相較於AI的重要競爭優勢。

諾貝爾經濟學獎得主麥倫．舒爾茲（Myron Scholes）日前受邀來台。（資料照）諾貝爾經濟學獎得主麥倫．舒爾茲（Myron Scholes）日前受邀來台。（資料照）

AI提供個人化學習的可能性，學生不再需要依賴傳統的教學模式，而是可以藉由AI來輔助學習，提高學習效率。在這樣的情境下，教師的角色將逐漸從知識傳授者轉變為學習引導者，不再侷限於單向講授。

學生可以透過討論與協作激發創意，而教師則應引導學生辨識資訊的真偽，並適時提供協助。此外，傳統課堂模式將逐步轉型為更具多元性與自主性的學習模式。學生需要學習的不僅是知識本身，還包括如何提出問題、尋找解決方案，並培養批判性思維。

AI不僅能輔助學生選擇適合自己的學習內容與進度，提升個人化學習體驗。（美聯社檔案照）AI不僅能輔助學生選擇適合自己的學習內容與進度，提升個人化學習體驗。（美聯社檔案照）

的確，AI不僅能輔助學生選擇適合自己的學習內容與進度，提升個人化學習體驗，還能協助教師處理行政事務，如點名、學習表現分析等，讓教師能更專注於教學與互動。然而，AI對教育發展也會帶來一些潛在風險。

其中最顯著的風險是，若學生過度依賴AI學習，可能削弱其批判性思維能力。再者，AI生成的內容並非完全正確，若缺乏辨識能力，學生恐怕會被錯誤資訊誤導。此外，AI可能加劇教育資源的不均，導致資源有限的學校或弱勢學生面臨數位落差。

面對AI對教育的衝擊，筆者建議，應重新設計課程，將AI納入學習內容，培養學生的數位素養，使其具備辨識資訊真偽的能力。其次，教育模式不再只是被動接受知識，而應強調學生的自主學習與創新能力，因此，教師應鼓勵學生多提問，透過討論或活動激發其多元思維。

另外，應建立AI的倫理規範，使AI在教育領域的應用能更公平且透明，避免技術遭濫用或加重學習負擔。最後，應培養學生的適應能力，使其能靈活應對AI時代的快速變遷。

AI發展已不可逆，將深刻影響未來的教育模式與學習型態。美國哈佛大學商學院教授卡林．拉哈尼（Karim Lakhani）曾表示：「AI不會取代人類，但使用AI的人，會取代不用AI的人。」我們應善用AI翻轉教學，引導學生思考並定義問題，提升AI素養，同時培養適應力、創造力與跨領域整合能力，進而加強解決問題的能力，幫助學生在AI時代找到自身的優勢與價值。

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

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