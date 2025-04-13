矢板明夫觀點》賴定調中國「境外敵對勢力」 應獲美認可

美國防部長赫格塞斯已重新調整軍事戰略，把防禦和阻止中國奪取台灣，以及強化美國本土防衛，列為最優先目標。請大家注意，在這篇文件中，「防衛台灣」的優先順序甚至比防衛美國本土還要高。

◎ 矢板明夫

美國的華盛頓郵報3月29日報導，美國國防部一份對內機密備忘錄顯示，國防部長赫格塞斯已重新調整軍事戰略，把防禦和阻止中國奪取台灣，以及強化美國本土防衛，列為最優先目標。請大家注意，在這篇文件中，「防衛台灣」的優先順序甚至比防衛美國本土還要高。

防衛台灣順序 比美國本土還優先

美國國防部機密顯示，部長赫格塞斯重新調整軍事戰略，把防禦中國奪台列為最優先目標。（取自貼文）



文件還表明，美國在歐洲和其他地區將相對地減少資源投入，將防衛力量轉移到印度太平洋地區。並且，美國還要求台灣增加國防支出。這份長達9頁的內部備忘錄，名為「國防戰略中期指導」，已於3月中旬在國防部內部廣泛流傳。大多數段落標註為「機密／禁止外國人士閱覽」，並由赫格塞斯親自簽署。

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按照我多年的記者經驗判斷，這份文件應該是真實的。如果是有心人編造的話，五角大廈應該會馬上出來否認。這件事關係到美國最重要的戰略方向的調整，美國政府不可能放任謠言造成社會混亂。

2月13日，美國國務院的網站刪除了「不支持台灣獨立」的文字。（取自官網）

加強台灣防衛政策 最近動向是一致

而且，加強台灣防衛的政策和美國內外最近的動向是一致的。比如說，2月7日美國的川普總統和日本的石破茂首相發表的美日聯合聲明，加強了對台灣支持的力道。2月13日，美國國務院的網站刪除了「不支持台灣獨立」的文字。

3月以後，AIT處長谷立言積極接受台灣媒體採訪，強調台灣對美國的重要性。這些動作，都可以證明美國比以往更加重視台灣的安全。同時，也把中國國當成了最重要的假想敵。甚至我認為3月13日賴清德總統突然把中國認定為「境外敵對勢力」，也是和美國溝通後的發言。

3月以後，AIT處長谷立言積極接受台媒採訪，強調台灣對美國的重要性。（資料照）

這份機密文件最重要的意義在於，直接證明了「川普總統著急結束烏克蘭戰爭，其目的是為了集中力量對付中國」。所以，那些鼓吹「美國要放棄台灣」、「川普總統要把台灣當籌碼和中國交易」的說法，都是站不住腳的，很可能是受了中國大外宣的影響。有些人甚至本身就是從中國拿錢的大外宣。以後我們再接觸到這種言論，一定要小心，不要被人帶了風向。

台灣應配合美國 加強國防力量

台灣應該做什麼呢？其結論也很簡單。配合美國、加強國防力量。台灣這麼多年來，之所以能夠保持著和平與繁榮，都是因為和美國站在一起。台灣沒有別的選擇。如果把希望寄托於中國，台灣就會變成香港或者新疆。

如果有人這個時候要刪減國防預算的話怎麼辦？那麼或許只有想辦法，讓這些人先暫時離開國會吧！

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書





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