晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

法操》自家監視器朝向鄰居後院挨告！何謂合理隱私期待？

2025/04/11 09:30

◎ 法操司想傳媒

許多人家門口都會安裝監視器，但如果鏡頭沒照到家裡內部，而是只照到後院，這樣是不是也會觸法？

蔡男在自家安裝的監視器因侵犯鄰居隱私，法院判賠1萬元，還要拆掉監視器。示意照，非本案監視器。（資料照）蔡男在自家安裝的監視器因侵犯鄰居隱私，法院判賠1萬元，還要拆掉監視器。示意照，非本案監視器。（資料照）

近期有則新聞報導指出，楊姓婦人不滿蔡姓鄰居在2樓安裝的監視器鏡頭朝向她家1樓後院，提告妨害秘密，檢方認為證據不足，以不起訴處分簽結；楊婦不服，提起民事損害賠償告訴，並要求拆掉該監視器，屏東地院檢視相關事證後，認為蔡男已侵犯鄰居隱私，應賠償鄰居夫婦倆共1萬元，並拆掉該監視器，可上訴。

鄰居在公共空間裝監視器，我可以不同意嗎？

在公共或公開場所，或是無合理隱私期待的場所裝設監視器，一般而言不會有侵害隱私權的狀況。

但在大樓公共區域如樓梯、電梯口裝監視器，就算是對著自家大門，根據《公寓大廈管理條例》第11條規定，「共用部分及其相關設施之拆除、重大修繕或改良，應依區分所有權人會議之決議為之」，在裝設監視器，原則上得經過區分所有權人會議之決議才行，或者由區權人授權管理委員會決定。

因此，在公共空間裝設監視器，在沒有經過同意的情況下，即使沒有侵害到別人的隱私，其他住戶仍可以要求拆除監視器

何謂合理隱私期待？什麼情況下有合理隱私期待？

合理隱私期待指的是一個人可以合理的期待，在特定情況下具有不被他人監控、注視、蒐集資料的自由

例如在自家房間中唱歌、跳舞就可以期待其他人不知道我在房間內做什麼，但如果是在車水馬龍的大街上又唱又跳，或是社群網站發布自己公開的跳舞影片，就沒有辦法說是有合理隱私期待。

但值得注意的是，在公共場合所做的任何行為，不代表沒有合理隱私期待，例如走在街上，也可以期待不會被長時間的跟蹤、跟拍；或者是20公尺以外的人會聽到他談話的內容，所以如果使用器材偷拍或竊聽、竊錄，還是會侵害他人隱私權。

隱私權——《憲法》保障的基本權利

隱私權是人民的基本權利，但我國的《憲法》本文沒有直接規定保障隱私權，而是大法官是透過《憲法》第22條的概括條款：「凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法之保障。」解釋隱私權應受到憲法所保護。

因此新聞報導中，鄰居主張對方裝設監視器使她的家庭聚會、乘涼及洗濯等日常作息完全暴露在蔡男全天候監視下，隱私受到侵犯。

隱私權為憲法保障的基本權利，隱私權的認定範圍也十分複雜，法操建議若要裝設監視器，不妨告知鄰居取得同意，也要注意不要照到他人家中，以免傷了鄰里間的和氣。

本文經授權轉載自【法操】自家監視器朝向鄰居後院挨告！何謂合理隱私期待？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書