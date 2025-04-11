◎ 法操司想傳媒

許多人家門口都會安裝監視器，但如果鏡頭沒照到家裡內部，而是只照到後院，這樣是不是也會觸法？

蔡男在自家安裝的監視器因侵犯鄰居隱私，法院判賠1萬元，還要拆掉監視器。示意照，非本案監視器。（資料照）

近期有則新聞報導指出，楊姓婦人不滿蔡姓鄰居在2樓安裝的監視器鏡頭朝向她家1樓後院，提告妨害秘密，檢方認為證據不足，以不起訴處分簽結；楊婦不服，提起民事損害賠償告訴，並要求拆掉該監視器，屏東地院檢視相關事證後，認為蔡男已侵犯鄰居隱私，應賠償鄰居夫婦倆共1萬元，並拆掉該監視器，可上訴。



鄰居在公共空間裝監視器，我可以不同意嗎？



在公共或公開場所，或是無合理隱私期待的場所裝設監視器，一般而言不會有侵害隱私權的狀況。



但在大樓公共區域如樓梯、電梯口裝監視器，就算是對著自家大門，根據《公寓大廈管理條例》第11條規定，「共用部分及其相關設施之拆除、重大修繕或改良，應依區分所有權人會議之決議為之」，在裝設監視器，原則上得經過區分所有權人會議之決議才行，或者由區權人授權管理委員會決定。



因此，在公共空間裝設監視器，在沒有經過同意的情況下，即使沒有侵害到別人的隱私，其他住戶仍可以要求拆除監視器。



何謂合理隱私期待？什麼情況下有合理隱私期待？



合理隱私期待指的是一個人可以合理的期待，在特定情況下具有不被他人監控、注視、蒐集資料的自由。



例如在自家房間中唱歌、跳舞就可以期待其他人不知道我在房間內做什麼，但如果是在車水馬龍的大街上又唱又跳，或是社群網站發布自己公開的跳舞影片，就沒有辦法說是有合理隱私期待。



但值得注意的是，在公共場合所做的任何行為，不代表沒有合理隱私期待，例如走在街上，也可以期待不會被長時間的跟蹤、跟拍；或者是20公尺以外的人會聽到他談話的內容，所以如果使用器材偷拍或竊聽、竊錄，還是會侵害他人隱私權。



隱私權——《憲法》保障的基本權利



隱私權是人民的基本權利，但我國的《憲法》本文沒有直接規定保障隱私權，而是大法官是透過《憲法》第22條的概括條款：「凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法之保障。」解釋隱私權應受到憲法所保護。



因此新聞報導中，鄰居主張對方裝設監視器使她的家庭聚會、乘涼及洗濯等日常作息完全暴露在蔡男全天候監視下，隱私受到侵犯。



隱私權為憲法保障的基本權利，隱私權的認定範圍也十分複雜，法操建議若要裝設監視器，不妨告知鄰居取得同意，也要注意不要照到他人家中，以免傷了鄰里間的和氣。

請繼續往下閱讀...

本文經授權轉載自【法操】自家監視器朝向鄰居後院挨告！何謂合理隱私期待？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法