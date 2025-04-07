自由開講》醫者不再仁心？當體制壓垮了公共知識份子

◎ 盧俊瑋

醫學系落後牙醫學系的新聞掀起一波輿論，但真正值得深思的，並不是哪個科系的分數高低，而是：我們這個社會，是否還容得下醫者的理想與良知？

長久以來，醫師被視為社會中的知識中堅與公共角色的代表。他們不僅救人性命，也常在關鍵時刻挺身而出，為社會不公發聲。賴和是如此，杜聰明是如此，陳永興與賴清德亦然。從日治時代到民主化運動，醫師不只是站在診間，更站在時代的前線，扮演著公共知識份子的角色。

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在全民健保的總額制度與低點值給付下，醫師即便背負龐大責任、長時間工作，卻難以獲得合理報酬與社會支持。示意圖。（法新社）

然而，今天的醫師，正被制度一點一滴地壓垮。在全民健保的總額制度與低點值給付下，醫師即便背負龐大責任、長時間工作，卻難以獲得合理報酬與社會支持。各大醫院為了因應點值壓縮，壓縮人力、提高工時，讓臨床醫師淪為「看診機器」，身心俱疲。不少年輕醫師從住院醫師時期就被過勞與醫療糾紛壓得喘不過氣，連維護自身權益都顯得無力，更遑論參與社會改革。

這樣的環境，如何可能孕育出下一個賴和？又怎麼可能讓醫師願意為社會公共利益發聲？

更嚴重的是，這種職業吸引力的崩解，正在將原本最有理想的一群人推離醫療現場。根據台大醫學系的內部調查，約三成學生對選擇醫學系感到後悔，許多人打算轉行或出國發展，逃離台灣的醫療體制。這不只是個人選擇的問題，而是整個制度正將年輕世代的理想耗盡。

我們曾經驕傲地說，醫師是台灣社會最有責任感與改革意識的專業群體。但如果今日的制度讓醫師只能埋首過勞，讓良知無處安放，那麼失去的不只是人才，更是社會進步的重要力量。

相關單位應重建一個真正尊重醫療勞動的制度，才能讓醫師重新發聲，成為社會良知的守護者。（資料照）

醫者之所以仁心，不只是因為專業訓練與倫理誓詞，更因為他們曾被制度與社會所支持。當今天這些條件不再存在，醫師的沉默，就不是選擇，而是被迫。

要讓醫師重新發聲，成為社會良知的守護者，第一步就是重建一個真正尊重醫療勞動的制度。讓醫師能活得有人性，才能讓他們再次看見他人、看見社會，進而願意為之發聲。

（作者為皮膚科助理教授）

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