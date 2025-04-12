自由開講》公務人員調薪 應效仿國軍加碼基層人員

◎ 茗言

賴總統宣布自四月一日起調升國軍提升志願役勤務及戰鬥部隊加給。其中採取以基層調升幅度最大之「金字塔」模式，係最值得公、教效仿的調薪機制。

賴清德總統日前前往松山指揮部勗勉「立即備戰操演部隊—衛戍第二戰鬥隊」，宣布提升志願役勤務加給以及戰鬥部隊加給。（資料照）

公務人員雖然一一四年起再度調薪百分之三，如回溯二十年前之基層公務人員待遇，民國九十四年度公務人員初等考起薪為二八四七○元，而當年度基本工資為一五八四○元，其差距尚可支應生活所需。但基本工資連年調漲，今年起已調漲至二八五九○元，公務人員初等考薪資與基本薪資差距縮小至六千餘元，實質購買力嚴重衰退。

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此外，就公務機關內部薪資結構，民國九十四年度之公務人員初等考與高考起薪差距約為一萬六千元；迄今年度調薪後名目差距已擴大至二萬元之譜，也就是說近廿年來公務人員「齊頭式平等」的調薪機制下，已造成內部貧富差距的擴大效果，基層公務人員的薪資遭受基本薪資嚴重擠壓之餘，與中、高階以上公務人員實際調薪之金額相較更是望塵莫及。

因此，筆者建議政府主政單位評估未來公務人員之調薪機制時，應參採本次國軍調薪之做法，針對基層人員結構性調薪或另以加給方式辦理，以提升其實質所得並平衡公務人員階層間之薪俸水準，將可提振士氣、並挽救自年金改革後逐漸不受社會新鮮人青睞、報考人數逐年下滑之公部門職涯選項。

（作者為法學碩士，公務人員現任職於大學）

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