沈榮欽國際視野》知識份子離開後 國民黨比悲傷更悲傷的事

如今在社群媒體崛起的年代，無論是四大公投或是大罷免，國民黨和民眾黨已經沒有辦法用道理服人了，即使藍白還有所謂的知識型網紅，他們其實也已經沒有能力用知識來說服人了。

◎ 沈榮欽

很多年前我認為當時的國民黨未來有兩大問題：

第一是民進黨開始清除不當黨產後，習慣了財大氣粗的國民黨更會被中共死死拿捏，成為中共在台的實質代理人。

請繼續往下閱讀...

第二是知識份子離開國民黨後，地方黑金勢力在國民黨內的勢力大增，國民黨會變得更加民粹。

知識份子離開國民黨後，地方黑金勢力在國民黨內的勢力大增，國民黨會變得更加民粹。（資料照）

即使中研院等厲害的親藍學術大佬仍在，但是他們已經和國民黨的決策體系越來越遠，影響力日薄西山。

如今在社群媒體崛起的年代，無論是四大公投或是大罷免，國民黨和民眾黨已經沒有辦法用道理服人了，即使藍白還有所謂的知識型網紅，他們其實也已經沒有能力用知識來說服人了。

取而代之的，是一套認定的事實和意識形態，就像語言模型一樣，無論面對的問題是什麼，都自我生產出類似的句子，加以排列組合，無視世界的變化，產生千篇一律的回答。

龍應台在《紐時》的文章，完全無視這些科學調查，反而引用「一個網路平台的非正式民調」。（資料照）

龍應台也是如此。

明明政大等機構對台灣人認同或保家衛國有嚴謹的調查，並產生大量分析結果，但龍應台在《紐時》的文章，完全無視這些科學調查，反而引用「一個網路平台的非正式民調」，說其「詢問是否仍願意保衛台灣免受大陸攻擊或傾向投降，大多數人選擇投降」，以此開展文章。用街談巷議的方式談論嚴肅的問題，正是知識份子離開國民黨的後果，正因為真正具有知識、能夠分析問題的人離開了國民黨決策核心，所以才會剩下這種用綜藝散文的方式談論國際關係的文章。

如龍應台所言，川普上台後，的確疑美論大增，但是知識份子的分析，絕不會止步於此，而會進一步分析美國與台灣利益的異同等細緻的脈絡，才能幫助我們理解現實，做出決策建議。而不會只是抓著藍白散佈多年的句子排列組合，模模糊糊地訴諸情緒以達成訴求。模糊是無能最好的朋友，對於現象分析的無能，模糊才是最省力的寫作方式。

知識份子離開之後，剩下的只有傷春悲秋龍應台、黛玉葬花胡美麗，這才是國民黨比悲傷更悲傷的故事。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書





不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法