自由開講》黃仁勳GTC演講亮點 機器人懂快思慢想

◎ 廖明輝



今年在美國加州舉行的輝達GTC會議再度成為全球科技界關注焦點，尤其是在黃仁勳主題演講尾聲的最後十分鐘，出現令人讚嘆場面。黃仁勳透過影片介紹設計靈感來自《星際大戰》的BDX系列機器人，而最令人震撼的是，這款機器人並非只存在於概念或模擬中，而是以實體機器人直接登上GTC舞台，在舞台上靈活行走、與黃仁勳進行即時互動，讓全場觀眾驚呼不已。這款機器人被命名為Blue，展現輝達在AI和機器人領域的最新突破。當黃仁勳稱讚Blue很聰明時，它甚至會興奮地搖擺屁股，彷彿真的具備情感反應。

此外，它還能夠準確執行語音指令，例如「站在旁邊」，這種即時的反應能力不僅證明機器人的感知能力，也預示AI在機器人領域的重大進步。黃仁勳在台上明確表示：「通用機器人的時代已經來臨」。

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實體機器人Blue在GTC舞台上靈活行走，並與黃仁勳進行即時互動。（路透）

黃仁勳在這場演講正式發表全球首個開源的通用人形機器人基礎模型GR00T N1，這款模型的最大特色是雙系統架構，設計靈感來自於人類的認知原理。這種架構類似於人腦的「快思」與「慢想」機制，使機器人能夠根據情境快速反應，並在必要時進行深度推理。讓機器人不僅能夠執行簡單的機械動作，還能夠分析環境、理解語音指令，進而作出最適合決策。雙系統架構中，快思考系統（系統一）即擴散轉換模型，負責即時反應與動作執行，例如操縱物體、行走、手臂協調等，類似於人類的直覺反應。而慢思考系統（系統二）則是視覺語言模型，能夠解析語音指令、環境資訊，並進行高層次推理。例如，當機器人被指示「整理桌面」時，慢思考系統會負責規劃行動順序，確保任務的合理執行，然後快思考系統將這些計畫轉化為精確、連續動作，完成實際操作。



這種雙系統架構與諾貝爾經濟學獎得主丹尼爾．康納曼在2011年出版的暢銷書《快思慢想》（Thinking, Fast and Slow）所描述的人類思維模式高度相似。康納曼指出，人類思維可分為兩種模式，一種是快速、直覺且情緒化的思維方式，適用於即時決策與反射行為，正是快思考系統的設計基礎。而另一種則是較慢、邏輯性更強的深度思考方式，適用於複雜的決策與計劃，與慢思考系統的運作方式如出一轍。



黃仁勳預言：「未來，機器人領域將成為世界上最大的產業。」（法新社）

黃仁勳在演講時特別強調，實體AI（Physical AI）是今年產業的關鍵趨勢，未來的機器人技術將高度依賴這種雙系統架構。他預測在未來，機器人將成為最大產業。通用機器人將在補足人力缺口發揮關鍵作用。GR00T N1符合「擴展定律」（Scaling Law）強調AI訓練過程必須同時考慮模型大小、數據集規模與計算量以獲得最佳性能。然而，數據短缺仍然是Scaling Law面臨最大挑戰，為了克服這個問題，輝達整合Omniverse 與 Cosmos 兩大平台，為機器人學習提供多樣化且高品質3D合成數據，讓機器人能夠快速適應不同的工作環境。

黃仁勳最後預言：「未來，機器人領域將成為世界上最大的產業」。人形機器人不僅是一場技術革命，更是一場人類社會的大變革。未來的機器人將不再只是人類的工具，將成為真正能夠與人類協作、能理解環境、並適應人類需求的智慧夥伴。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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