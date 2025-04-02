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許美華頻道》分享「鷹爸」挺大罷免影片 又一退將被退群

又一位退役飛官被踢出空軍官校群組了！只因為他在自己臉書分享「鷹爸」徐柏岳表態反共的影片。
許美華頻道

許美華頻道

2025/04/02 19:00

◎ 許美華

又一位退役飛官被踢出空軍官校群組了！只因為他在自己臉書分享「鷹爸」徐柏岳表態反共的影片。

退役飛官「台灣鷹爸」徐柏岳昨（1）日公開力挺大罷免，今天竟被踢出空軍官校校友群組。（擷取自徐柏岳臉書）退役飛官「台灣鷹爸」徐柏岳昨（1）日公開力挺大罷免，今天竟被踢出空軍官校校友群組。（擷取自徐柏岳臉書）

第二位被空官群組踢出來的退役飛官，是「鷹爸」的好同學天牛博士周文ㄧ，人生經歷非常傳奇。

他在新店長大，從小就喜歡跑到山區抓蟲，由於太過著迷，成績一落千丈，讓家人十分頭疼。後來，周文一進入空軍官校，成為飛官。但因為始終對昆蟲世界無法忘情。因此他發憤苦讀，考入臺大植物病蟲害研究所。

飛官衷情昆蟲世界 研究多年出版《臺灣天牛圖鑑》

因為看到台灣缺少天牛的相關資料，周文一花了十幾年大規模整理標本，還多次造訪日本博物館，希望找到早年日籍科學家的研究資料，過程中波折不斷，最後終於在幾年前，出版了一本《臺灣天牛圖鑑》，他也因此被稱為天牛博士。

就是這位天牛博士周文一，今天在臉書發文說，「我只是在臉書分享鷹爸徐柏岳的談話影片，就莫名其妙的被踢出空官同學的群組。

周文一研究多年出版《臺灣天牛圖鑑》被稱為「天牛博士」。（資料照）周文一研究多年出版《臺灣天牛圖鑑》被稱為「天牛博士」。（資料照）

周文一說，他很早就覺得那個飛官群組很奇怪，裡面不乏將軍高官，卻宛如小粉紅般的一直在傳假消息、假新聞和詆毀自己國家的三軍統帥

「天牛博士」周文一籲清查空官共諜

最後，周文一臉書說了這段話，真是要給1萬個讚：

「天牛博士」周文一因在臉書分享「鷹爸」徐柏岳的談話影片，就莫名其妙被踢出空官同學的群組。（取自周文一臉書）「天牛博士」周文一因在臉書分享「鷹爸」徐柏岳的談話影片，就莫名其妙被踢出空官同學的群組。（取自周文一臉書）

敬請國防部發言人徹底清查空軍官校七十二期裡，到底有多少共諜，又有多少人持有中華人民共和國的身份證？

我們納稅人到底養了多少軍中共諜，不只空軍官校七十二期，拜託國防部對各種部隊，全面、徹底的查起來！

國會裡的共諜內應，就交給公民來解決吧！

二階簽起來，把舔共立委趕出去！大八免一定慧成功！

（作者為奇遊團成員、科技專家）

本文經授權轉載自許美華臉書

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