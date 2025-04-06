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自由開講》入籍台灣中國人 應有後續查核機制

2025/04/06 08:30

◎ 陳啟濃

新黨副秘書長游智彬激烈的政治動作，立院羞辱民進黨女立委，公然威脅罷免團體，多次發表促統言論。然而因為有國民黨的力挺，才讓他如此的囂張，無所畏懼。游智彬自願從中國人成為台灣人後，卻一直對當中國人念念不忘，又要破壞台灣人行使民主權利，難道他來台灣的任務就是要把台灣淪為中共統治的事實嗎？

新黨副秘書長游智彬。（資料照）新黨副秘書長游智彬。（資料照）

游智彬的不當言行，不僅受到國民黨立委陳玉珍的掩護，自認是其助理，韓國瑜院長更協助圓謊掩飾，指出游智彬是記者身分。顯然兩者都不是，只為了編個理由，有個合法的身分進入立院議場，不僅充當國民黨立院黨團的圍事，更扮演起中共伸進中華民國國會殿堂的黑手。

為了協助中共對台灣的統戰攻勢，提升游智彬的影響力，桃園市長張善政還聘請他擔任市政顧問，增加一項政治頭銜，以發揮更大的統戰力量。張善政市長聘請促統人士擔任市政顧問，就等同接受台灣應該接受中共的統戰，成為中國共產黨暴政統治的一個省份，坐實讓台灣成為中國的內政問題。曾經擔任過行政院長的層級，為何連這樣的政治敏感度都沒有，或是本身已經認同中共的統戰。

對於中國人靠著依親來台灣後取得台灣國籍者，政府應該要制定更嚴格的後續考察但書，如果有違反者，應該立即撤銷國籍，遣送回中國。特別是中共對台灣一直還有武力統一的威脅，對於入籍台灣的中國人，要特別禁止他們傷害國家團結、混亂國家認同的言行，尤其是破壞台灣人正常行使民主權利的行為，更是不該縱容他們肆無忌憚

（作者為政治評論員）

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