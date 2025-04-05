自由開講》反制境外敵對勢力 強化國安防護網

◎ 儀安

在中共慶祝「反分裂法20週年」之際，賴總統於近期召開的國安高層會議中，提出了中國對台五大威脅以及17項因應策略，並明確將中國定義為「境外敵對勢力」。這一舉措標誌著台灣政府對中國日益升級的威脅進行了更為明確且具體的回應。賴總統的這番表態，是在全球形勢日益緊張的背景下，台灣對中國挑戰的正面應對，也是國安防護網逐步完善的關鍵步驟。

賴清德總統在國安高層會議中，提出了中國對台五大威脅以及17項因應策略，並明確將中國定義為「境外敵對勢力」。（總統府提供）

中國威脅的清晰定位

賴總統在定義中國為「境外敵對勢力」時，引用了《反滲透法》的明確條文，該法指出，境外敵對勢力指的是那些主張採取非和平手段危害台灣主權的國家或政治實體。中國一方面不斷宣示「武力統一」的立場，另一方面則加大軍事擴張力度，對台進行軍事威脅。台灣周邊的軍機和軍艦繞台頻繁，無論是「環島軍演」還是日常的軍事活動，都清楚顯示出中國對台灣的敵對姿態。這些行為無疑將中國定義為一個「境外敵對勢力」，也正是賴總統此番明確表態的根本依據。

請繼續往下閱讀...

國際視角下的中國威脅

中國對台的威脅，並非台灣的獨有困境。世界各國的高層官員和軍事專家已經普遍將中國視為全球最具挑戰性的戰略威脅。前美國國務卿首席顧問余茂春曾直言，中國是對美國乃至全世界的最大威脅。英國、德國、澳洲等國也多次發表警告，指出中國的軍事擴張與威脅行為已經達到前所未有的規模。這一點，無論是對台灣的軍事威脅，還是對全球穩定的挑戰，都不容忽視。台灣的處境，無論在地理上還是政治上，都使其成為中國戰略擴張中的首要目標。

前美國國務卿首席顧問余茂春直言，中國是對美國乃至全世界的最大威脅。（資料照）

台灣的國安防護：挑戰與機遇

回顧台灣過去的國安防護歷程，無論是馬英九政府時期的國安漏洞，還是如今藍白聯軍所主張的親中政策，都使得台灣的國安體系一度顯得脆弱。然而，賴總統提出的17項因應策略，為台灣國安體系的強化指明了方向。這些策略不僅針對中國的直接威脅，還包括對內部統戰與政治滲透的應對。強化國安法制、完善防衛體系，讓台灣在面對外部威脅時能夠更加從容不迫。

然而，正如賴總統所強調的，這僅僅是第一步。台灣的國安防護需要更多的國內外支持，並且需要進一步加強對內部統戰勢力的監控與打擊，確保中國滲透行動無所遁形。在這樣的背景下，如何真正落實賴總統提出的因應策略，將是台灣未來的最大挑戰。

結語：台灣必須站穩立場，堅守自主

在全球面對中國威脅的背景下，台灣更應該清晰地認識到自身的處境。中國對台灣的挑戰，不僅是軍事層面的威脅，更涉及政治、經濟、文化等多方面的滲透。唯有強化國安防護體系、增強國際合作、加強國內的抗中共力量，台灣才能夠在這場對決中站穩立場，捍衛自由與民主的價值。

（作者為淡江大學戰略事務研究所助理）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法