自由開講》公私協力科技打詐 成為防禦詐騙產業主力

◎ 林書立

近期內政部在警政署長與刑事局長的催生下，成功喚起百工百業加入民間反詐欺協會，公股銀行也在兆豐銀行董事長的號召下，展開金融業結合與科技業的合作聯盟。面對全球的詐欺趨勢，台灣開始走向全民科技反詐的正確道路，後疫情時代隨著科技介入我們生活的腳步加快，全球經濟與勞工就業發展也開始走向科技整合，特別是零工經濟的發展，幾年前還被認為僅是副業，如今已發展成為影響整體經濟的龐大產業鏈，更帶來了地下零工經濟的負面影響，如果不能善加治理，地下零工經濟不但成為逃逸外勞與不合法工作招募的天堂，更成為詐騙產業招募車手、人頭戶與出國打工的招募天堂。

民間企業、媒體及公益團體組成的「台灣民間反詐騙協會」，日前在刑事局宣布成立，警政署長張榮興、刑事局長周幼偉宣示全民反詐。（記者翻攝）

依據國際勞工組織（International Labor Organization, ILO）的說明，「零工經濟」是指透過數位勞工媒合平台，將分散於各地的勞力資源，按需求調度到特定地點以執行任務。這些被調度的勞工即為「零工」，美國Upwork預估2027年全美將有8,650萬零工人口。

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二月份的《經濟學人》報導指出，詐騙已經成為嚴重影響經濟發展與永續經營的產業鏈，成為名副其實的SCAM INC。據估計，全世界的詐騙從業人數為150萬。聯合國開發計畫署最新數據顯示2024年全球詐欺財務損失估計超過一兆美元（超過 1%全球 GDP），且隨著許多跡象顯示，其影響範圍還在持續惡化，每個人即使閉門家中坐，詐騙仍然網路來，特別是開發中國家更成為潛在的詐騙目標。

科技進步加劇了我們與詐騙集團之間的人力、經濟與永續發展競賽，然而目前科技被用在詐欺發展的投入，遠高於公部門投入的資源。詐騙集團敏銳且快速採用新工具，包括使用聊天機器人和虛擬助理來處理客層分析，運用自動化技術分析較易被騙的受害客群，使用生成式人工智慧來創造令人信服且情境化的低成本的文字和圖像，以及運用深偽技術的即時視訊和聲音，取得掉入陷阱的受害者信任，更使用加密貨幣作為洗錢手段，或作為詐騙投資與教學管道，大幅增加成功機率。

詐騙集團利用人工智慧產生的網路釣魚，進行詐騙。示意圖。（路透檔案照）

代表正義力量的一方，無論是公部門或私部門，投入科技資源與力量恐遠遠不如詐欺集團，未來打擊詐騙，不能再毫無邊際地仰賴識詐宣導，還必須引進科技進行大數據分析，使用人工智慧進行過濾和掃描網路釣魚與APP程式，安全認證的技術更必須提升到客戶轉移不同的裝置，就重新要求認證與功能限制，打擊詐欺之戰，已經是國家經濟與安全之戰，無法使用科技打擊詐欺，將使打擊詐欺僅停留在識詐宣導的嘴砲作戰。

（作者為警大助理教授）

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