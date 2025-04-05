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自由開講》長程飛彈 美日台有合作空間

2025/04/05 11:30

◎ 姚中原

日本《共同社》報導，日本政府對於中國武力犯台的可能日漸擔憂，為強化西南區域的防衛體制，正考慮在九州的兩個地方部署長程飛彈，預訂在今年底開始進行部署作業；報導並指出，將部署的長程飛彈系統為日本國產的「12式陸基反艦飛彈增程改良型」，射程可高達1000公里，中國沿岸與北韓都將落入射程範圍之內。上述日本擴大遠距打擊能力的計畫如果落實，未來我國與日本是有戰略合作機會。

中國侵犯台灣的危機高漲，日本為強化西南地區防禦，擬於今年底優先在九州部署長程飛彈。（取自日本陸上自衛隊官網）中國侵犯台灣的危機高漲，日本為強化西南地區防禦，擬於今年底優先在九州部署長程飛彈。（取自日本陸上自衛隊官網）

近年來中共大量機艦頻頻出現在台海與東海區域，不僅已嚴重威脅台灣的生存，也影響到日本國家安全且有日益愈深的趨勢。未來我國只要經由美日、台美現行的軍事交流機制，密集運作，台美日在長程飛彈作戰方面，是有軍事戰略的合作空間

台灣雖與「美日同盟」並無正式合作關係，但實質上，台灣的任何軍事準備對美日兩國而言，都有重要意義。目前國軍在新竹樂山基地部署的長程預警雷達系統，長期監控區域的飛彈發射狀況；上述預警雷達系統機制的運作，看似台灣國防的自我防衛舉動，實則與日本國土所部署的長程預警雷達系統，是有共同「維護東亞和平」與「協防亞太安全」的全球戰略意義。

3月17日的第八屆「玉山論壇」會議上，日本日華懇會長古屋圭司公開致詞表示「台灣有事，日本也有事」，台海和平的穩定性，攸關台灣人與旅台日本人的安全，所以日本將持續與理念相近的國家，共同牽制中共並確保台海和平。

日本日華懇會長古屋圭司在「玉山論壇」會議上公開致詞表示，「台灣有事，日本也有事」。（資料照）日本日華懇會長古屋圭司在「玉山論壇」會議上公開致詞表示，「台灣有事，日本也有事」。（資料照）

受到俄烏戰爭的影響與啟示，發展長程飛彈系統，保衛國家與人民安全，已是全球國家的重要趨勢。例如德、法、義大利與波蘭十一日共同簽署「歐洲長程打擊路線」（ELSA）合作意向書，未來四國將攜手研發、生產與供應新型長程打擊武器，亦即研發射程1000至2000公里的長程飛彈，加強各國防禦能力，並藉此填補歐洲防禦缺口。

近年來，日本面對中共軍力擴張程度，早已超出因應「台海戰爭」範圍的事實，除了加強「美日同盟」軍事合作；日本也希望美國能持續協助台灣，即增強台灣自我防衛能力。換言之，日本向來明瞭台灣在東亞的戰略地位十分重要，也深知若無台灣在「第一島鍊」扮演防堵中共軍力擴張的角色，勢必無法遏止中共未來以武力侵犯台灣或稱霸東亞的軍事野心。

由於台灣地緣戰略非常重要，近年來中國軍事威脅台灣，不只是亞太安全問題，更影響到日本的國家安全，因此日本欲在九州部署長程飛彈是有其深層考量。未來我國安單位可深入研究，即藉由「台美軍事合作」與「美日軍事同盟」現行機制，創造在「長程飛彈」領域有三方軍事交流與情報資源分享的機會，再帶來「美日台」三邊戰略合作空間，甚至未來形成更高層次的「美日台準軍事同盟」。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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