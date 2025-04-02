黃澎孝練「孝」話》丘衛邦將軍代表國民黨反共正藍軍 挺身而出投入大罷免！

高齡87歲的丘將軍，昨天(0401)出席曹興誠先生主持的「反共護台大路跑大縱走」記者會，痛斥國民黨已淪為共產黨走狗，並振臂高呼：「清除立法院舔共立委」，頓時讓國人終於聽到了國民黨內「反共正藍軍」的正義之聲！

◎黃澎孝

就在中共發起「愚人節軍演」之際，出身陸軍官校，赫赫有名的丘衛邦將軍，響應曹興誠先生號召，公開挺身而出，加入反共護台大罷免的行列。

丘衛邦將軍（前排右三）響應曹興誠先生號召，公開挺身而出，加入反共護台大罷免的行列。（記者王藝菘攝）

高齡87歲的丘將軍，昨天（0401）出席曹興誠先生主持的「反共護台大路跑大縱走」記者會，痛斥國民黨已淪為共產黨走狗，並振臂高呼：「清除立法院舔共立委」，頓時讓國人終於聽到了國民黨內「反共正藍軍」的正義之聲！

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丘衛邦將軍是陸軍官校著名的傳奇人物。可以說陸官14期～60期畢業的黃埔人，幾乎無人不知丘衛邦將軍。

丘將軍早年在香港的英國學校啟蒙入學，奠定了良好的英文基礎。來台後久居苗栗，苗栗高中第一名畢業後，以第一名成績考入陸軍官校第三十期，後又以第一名的成績從陸軍官校畢業。

由於成績優異英文又好，丘將軍畢業後就保送美軍步兵學校和特戰學校受訓，後來還獲得美國密西根大學土木工程硕士學位。堪稱是陸軍官校當年文武兼資的學霸。

學成歸國後，丘將軍一方面在陸軍官校任教，同時也擔任學員生的隊職官，因此桃李滿軍中。連目前國軍唯一四星上將霍守業都要尊稱丘將軍為老師。

而我特別有幸，不但是丘將軍苗中的小老弟；在民國61年軍校入伍時，丘將軍又正好是我的直屬營長。更想不到後來的因緣際會，竟與這位老長官、老學長結下了半個多世紀亦師亦友的忘年之交。同時也是近年來常與他夫婦一同出遊的兼職「駕駛兵」。

更想不到後來的因緣際會，竟與這位老長官、老學長結下了半個多世紀亦師亦友的忘年之交。（作者提供，攝於丘將軍舊金山寓所）

丘將軍雖然學富五車，但是他那著名剛正不阿，直來直往，有話直說的性格，卻影響了他在軍中的發展。尤其，當年國民黨爆發所謂「主流、非主流」之爭時，他「理所當然」的成為非主流的「出頭鳥」，而提前七年以少將軍階退伍。

丘將軍最令人印象深刻的是，他從不改變「以三民主義統一中國」的政治主張。始終堅持反共，堅持以「中華民國統一中國」，而被藍營視之為「統派」中的「異類」，反而特別受到馬英九父親馬鶴凌先生的敬重。

當然，以藍營「政治正確」的標尺來衡量丘將軍，或有人認為他是不合時宜的「古董藍」，但是，國民黨上下無人敢於質疑他那一生不變，反共愛國的赤子之心。

事實上，國民黨內，特別是正統的國民黨黨員應該是和丘將軍一樣堅持反共的。他們對於國民黨近二十年來越來越親共，甚至於公開以「反獨促統」為名，儼然進行「國共第三次合作」非常不以為然。

類似丘衛邦將軍一樣的國民黨「反共正藍軍」，當然更無法接受國民黨政客乃至於國民黨退將恬不知恥的舔共行為。不久前才因觸犯國安法而被羈押禁見的高安國將軍，就常被丘將軍當面斥責，而如老鼠見到貓一般地，避之唯恐不及 。邪不勝正可見一斑！

立法院國民黨團總召傅崐萁、國民黨立委陳玉珍等17名國會議員，去年4月前往北京會見中國全國政協主席王滬寧。（取自網路）

最近這一年來，自從國民黨立法院總召傅崐萁，率領十六位國民黨立委前往北京謁見中共政協主席王滬寧，返國後，開始在立法院倒行逆施，胡作非為，盡幹一些親痛仇快，甚至取悅中共，圖利「境外敵對勢力」滲透顛覆政府的行為，已經讓公民社會有識之士忍無可忍，甚至於還激發全民公憤，而紛紛發起了大罷免運動。

這對於國民黨內正統藍軍中的「反共藍」，當然會有強烈的啟發作用。特別是曹興誠先生從大罷免行動剛開始就揭示：要揪出藍白「國會政變」的幕後黑手，要超越藍綠白的政治顏色，建立反共保台的共勢，讓「大罷免」成為跨黨派的全民政治運動。從而吸引了不少藍營中的反共之士，毅然參加大罷免的連署行動。

事實上，這一年來，我早已多次聽到丘衛邦將軍私下對於藍白立委非常嚴厲的批評指責。這次，他終於挺身而出，公開加入「大罷免」的公民行動，其實非常符合他言行一致的個性，以及「雖千萬人吾往矣！」的道德勇氣！

做為丘將軍的學生、下屬以及多年來的忘年交，我在與有榮焉的深深欽佩中，當然更要追隨丘將軍，致力於號召國民黨，以及正藍軍、反共藍，大家一起站出來響應「大罷免」，從而推動國民黨內的二次「清黨」。讓國民黨回到忠於國家、忠於人民的反共愛台正軌上。這不但是國民黨正藍軍的應有立場，也應該是公民大罷免運動的終極意義之所在吧！

（作者為前國大代表）





本文經授權轉載自黃澎孝臉書：

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