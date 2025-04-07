自由開講》法治與人權才是執法者的中心價值

◎ 吳景欽

台中誠品商場報案偷竊，五名警察將母女三人帶至警局，事後發現是烏龍一場。台中市長盧秀燕公開向母女三人道歉，但稱警察執法過程合法，只是不夠細膩，但真是如此嗎？

台中誠品商場發生一名小四女童被誤認為小偷報警抓進警局，市長盧秀燕致歉。（資料照）

依刑事訴訟法第88條第1項，現行犯，任何人皆可逮捕，所謂現行犯，根據第2項，指的是犯罪實施中或實施後。而因現行犯逮捕，是對人身自由與身體權的侵害，其適用就應為嚴格解釋，尤其在犯罪實施後之場合，不僅要有客觀的證據，更須與案發事件有時間、空間之密接性。

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故於商場，保全或相關負責人，若僅憑事後觀察錄影影像來推斷竊盜，並因此將顧客留置，甚至報警處理，不僅不符合刑事訴訟法的逮捕要件，還會因此觸犯刑法第169條第1項，即法定刑為七年以下有期徒刑的誣告罪，以及刑法第302條第1項，即法定刑為五年以下有期徒刑之私行拘禁罪。而若侵害對象為未滿18歲者，依據兒少法第112條第1項，還應加重其刑至二分之一。而因此等罪名，皆屬非告訴乃論之罪，無論被害人有否提告，檢察官都應主動為究責。

而就警察來說，除非是現行犯逮捕，否則，要強制人民到警局，就只能有檢察官所簽發的拘提票，換言之，警察要拘束人身自由，要非現行犯逮捕，即是有拘提票之情況。尤其為保護少年身心的發展，我國還特別於少年事件處理法中，針對警察於少年之調查，除基於例外及急迫性而可要求其同行外，否則，都必須要有法院所核發的同行書。

台中誠品商場報案偷竊，警方獲報到場處理，五名警察將母女三人帶至警局。（警方提供）

故於警察接受報案且至現場處理時，若無現行犯之事證，又無拘提票或同行書，竟以優勢警力要求婦孺同行至警局，且有很大可能性，也未依據刑事訴訟法第89條第1項，告知被拘束人身自由之事由及得保持緘默與請求法律扶助等權利下，實會碰觸到刑法有關公務員濫權逮捕罪之紅線。凡此瑕疵，能否僅以行政懲處了事，就值商榷。

這十多年來，立法院陸續將國際人權公約轉成國內法，如2009年的公民政治與權利國際公約、2019年的兒童權利公約。而這些公約，絕不能是紙上宣言，而應是被具體實踐。尤其在執法者心中，法治與人權，才是最上位的基本價值。

（作者為真理大學法律系教授兼系所主任）

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