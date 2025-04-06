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自由開講》公開個資控台網攻 中國複合式心戰

2025/04/06 11:30

◎ 余安平

中國無視我軍隊早已國家化事實，自資通電軍106年成軍以來，多次誣指控其為「台獨」勢力工具並聲稱對中國發動網路攻擊。中國國安部去年曝光3名資通電軍成員個資，意在打擊國軍士氣並造成心理威嚇。本次中國再度公布4名資通電軍成員個資，雖與去年相似都是透過真假摻雜的個資誣控濫訴，但此次出現奇安信集團及駭客論壇的協同行動，顯示其手法愈趨複雜。

中國國安部指控我國資通電軍發動網路攻擊，並公布4名成員個資，意圖加深國軍人員恐慌，是精心策劃的複合式心戰。示意圖。（路透檔案照）中國國安部指控我國資通電軍發動網路攻擊，並公布4名成員個資，意圖加深國軍人員恐慌，是精心策劃的複合式心戰。示意圖。（路透檔案照）

中國國安部發布報告當日下午，與中國官方關係密切的奇安信集團隨即指控我政府培養「毒雲藤」（APT-Q-20）駭客組織，並稱該組織長期利用釣魚郵件、偽造網站、木馬程式等方式，入侵中國政府、軍事及科研等機構。他們還強調該組織技術水平不高卻持續攻擊中國，試圖引導國際輿論形塑台灣為網攻慣犯形象，呼應中國官方「倚網謀獨」的論述。

同日，駭客論壇「BrenchForm」出現一個當天新註冊的一次性帳號，兜售國軍個資且刻意展示與中國國安部相似的資料，意圖加深國軍人員恐慌情緒，達成更強的心理威懾效果，清楚顯示中國此次攻擊是精心策劃的複合式心戰。

分析中國策略意圖，主要是藉由曝光個資削弱我方人員士氣及工作意願，同時誣指台灣為網攻慣犯，為其報復行動正名。此外，中國也藉此測試我國政府及社會對此類威脅的應處機制，並展現其掌控網路空間資訊流動與操作輿論的能力，進而達成威懾台灣的戰略目標。

面對中國此類抹黑攻擊，台灣不應退縮。中國日益頻繁的攻擊，實際上證明我資通電軍守護數位疆界的成效顯著。政府應持續強化資通電軍量能，國人也應向這些守護網路國土安全的無名英雄致敬，支持他們保衛國家的決心。

（作者為公務人員）

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