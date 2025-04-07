自由開講》「統戰」與「武統」的背後意圖不容小覷

◎ 余夢蝶

國民黨立委陳玉珍日前表示「統戰」在中國用語是統一戰線，把原先不是跟自己站在一起的人，拉成是自己人，也就是一種溝通的方式，但事實真是如此嗎？

國民黨立委陳玉珍。（資料照）

中共對台灣的「統戰」，係指透過打壓台灣外交空間、經濟壓迫、收買網紅拍攝詆毀台灣政府影片、軍機軍艦擾台、資助親中政治人物選舉經費、散布假訊息等文攻武嚇手段，進行認知作戰，以癱瘓台灣的民心，最後達成其併吞台灣的野心。試問你能接受這樣的「統戰」稱為溝通嗎？換言之，「統戰」宛如是包著「消滅中華民國台灣」的美麗糖衣，讓你在不知不覺當中吞下致命的毒藥。

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至於中共所創造出來的「武統」一詞，「武」與「統」二字如單獨從字義看似乎無害，但實際上是經過精心包裝的「武力侵略」、「武力屠殺」、「武力剝奪民主自由」等代名詞。最近有位親中名嘴說，主張「武統」與主張「台獨」都是屬於言論自由的範疇，簡直是顛倒是非。

在台灣主張「統一」或「台獨」仍屬於言論自由，但「武統」肯定不是，試問你會容許任何人在你家裡嗆聲說「我會找外人來殺害你們全家」嗎？應該是會立即趕他出門並報警控告恐嚇罪吧？相信世界上也不會有任何一個民主國家，會將鼓吹侵略與戰爭納入言論自由之範疇。

「統戰」與「武統」的背後意圖，絕對不容小覷！

（作者為法務人員）

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