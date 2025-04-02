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名家分享~馮睎乾》這是正式錄用的台灣教師嗎？

區桂芝做這個專訪，很多台灣人都擔心「北一女」校譽受損，我則比較關注台灣的安全。
名家分享

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2025/04/02 10:30

◎ 馮睎乾

3月13日，台灣總統賴清德召開國安高層會議，會後宣布：「（中国）大陸已是《反滲透法》定義的境外敵對勢力。」兩天後，一個叫區桂芝的「北一女」教師——「北一女」是台北名校，類似香港的DGS——前往深圳（區對媒體說，自己是先回香港掃墓，然後才去深圳），接受中共黨媒訪問，大肆批評賴清德。她在訪談說了什麼呢？以下是我打的逐字稿：

「他（賴清德）把（中国大陸）同胞當作是境外敵對勢力，但對我們這些在大陸還有親人的人來講，他讓我們如何面對我們的親人？他是不是要重演台灣四十幾年前的悲劇？ 我的父母那一代就是如此，我的父親母親，他們甚至連我爺爺奶奶、外公外婆什麼時候去世都不知道，更不用說奔喪了。

區桂芝接受中共黨媒《央視》訪問，大肆批評賴清德。（取自貼文）區桂芝接受中共黨媒《央視》訪問，大肆批評賴清德。（取自貼文）

「他就是可能這樣一步一步達到他務實台獨的目的。可是事實上，他的台獨就是扭曲了歷史的根源，他扭曲了我們台灣、我原來民族的根源、文化的根源、血緣的根源。

「同學已經對歷史無知了，所以他對文化就無感了，那他要同學接着也對血緣無情。他就用政治力，要逼迫這些年輕人去斬斷他的血緣。我只問他：他為什麼這麼狠心？是如果敵對勢力，那我就不能再來大陸探望母親了，或是母親就不能回台灣了。我請問他要切斷我們母女嗎？

「我的母親跟我變成敵對，（笑）我覺得我怎麼面對祖先？賴清德要不要去面對他的祖先？我真是想問，那良心何在？你讓我們繼續做悲劇的主角嗎？我不想。」

區桂芝做這個專訪，很多台灣人都擔心「北一女」校譽受損，我則比較關注台灣的安全訪問區桂芝的黨媒單位，不是面向中国大陸群眾的《央視》，而是專責大外宣的《CCTV+》，其功能是「向全球觀眾講述中国故事」。所以，你在網上看到的區桂芝專訪才會配上英文字幕，並以 “Taipei Teacher Slams Lai Ching-Te's Separatist Statements”（台灣教師抨擊賴清德的分離主義言論） 作標題播放。

訪問片段見CCTV Video News Agency的YouTube頻道：https://t.ly/pN1Ww

中共黨媒這次操作，明顯是藉着區桂芝的「賣慘」言論，向西方展示「台灣人民」對中国的認同、加強「兩岸一家親」的政治宣傳，從而為其侵台計劃製造一套說詞。不管區桂芝抱着哪種動機受訪，從客觀結果來說，她毫無疑問已為中共的「認知戰」效力，給中共做了一場極富戰略價值的大外宣。這是校譽的問題嗎？也許是，但更加是國安的問題。

若只談「北一女」的校譽，我就更奇怪了，為什麼台灣人多着眼於她「蹭北一女光環」、「綁架校譽」，卻沒有多少人指責她的言論扭曲事實、背離邏輯呢（這是比蹭光環更嚴重的問題）？她開頭說「他（賴清德）把同胞當作是境外敵對勢力」這一句，已經完全扭曲了賴的原意。

賴清德總統在國安高層會議後召開記者會，強調中國是《反滲透法》定義的「境外敵對勢力」。（資料照）賴清德總統在國安高層會議後召開記者會，強調中國是《反滲透法》定義的「境外敵對勢力」。（資料照）

賴清德講得很清楚，中国大陸是「《反滲透法》定義的境外敵對勢力」。如果區桂芝尊重自己的教師身分，在公開批評前認真做少許功課，查查《反滲透法》第二條，就知道「境外敵對勢力」不會指中国一般人（即區桂芝所說的「同胞」），而是指「和台灣交戰、武力對峙，或主張採取非和平手段危害台灣主權的國家、政治實體或團體」

過去三年，中共對台灣做過五六次軍演，包括導彈發射、軍機軍艦封鎖等。中国政府當然符合法律定義的「敵對勢力」，普通老百姓卻不是。然而區桂芝卻望文生義、自說自話，還胡扯什麼「我的母親跟我變成敵對」（講完她自己也笑了），真敢說啊——難道她忘了在上世紀發起一連串運動，令父母跟子女變成敵對、互相批鬥的，正是訪問她的那個国嗎？

至於說「那我就不能再來大陸探望母親了，或是母親就不能回台灣了」，更是毫無邏輯可言。賴清德已把中国大陸定為「境外敵對勢力」了，你不是照樣順利飛到香港、過境深圳，還堂而皇之接受「敵對勢力」的喉舌採訪？公開批評自己的總統，居然連最基本的事實和邏輯也不顧，台灣的「言論自由」還真大得驚人。

2024年2月，香港《大公報》曾鄭重介紹區桂芝這位老師：「1963年生於台灣基隆，畢業於台北市立大學、台灣政治大學。現為台北市第一女子高級中學（北一女）語文老師，在北一女教書14年，從教30年。」身為語文教師，理應對語言定義和用法特別敏感，但區桂芝卻信口雌黃，在幾個字上大做文章、糊弄公眾（尤其是不了解台灣實況的西方人），撫心自問，這是有「廉恥」的表現？是「北一女」語文教師應有的質素？

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（作者為香港作家）

本文經授權轉載自馮睎乾臉書

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