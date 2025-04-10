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自由開講》中共軍演：虛張聲勢的恫嚇手段

2025/04/10 13:30

◎ 林清泉

共軍東部戰區自4月1日起，再次在台灣周邊展開聯合軍事演習，其標榜「檢驗實戰能力」，並以遏阻「台獨勢力」為藉口進行威脅。這類軍演已成為中共常態化的灰色地帶行動，然而，其真正目的是對台灣社會施加心理壓力，試圖製造恐慌與內部分裂。近年來，共軍的軍演模式早已被識破：多是雷聲大、雨點小，除非有美國、日本等國際軍力在場，否則共軍的「實戰能力」更多停留在宣傳影片與新聞稿之中。

中國人民解放軍東部戰區宣布4月1日開始，「解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力」，位台灣周邊組織「多向抵近台島」聯合演訓。（擷取自微博帳號「東部戰區」）中國人民解放軍東部戰區宣布4月1日開始，「解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力」，位台灣周邊組織「多向抵近台島」聯合演訓。（擷取自微博帳號「東部戰區」）

面對中共的挑釁，台灣國軍早已建立全天候監控體系，包括預警雷達、電子偵察機與戰機緊急升空應對敵情。每當共軍有所異動，國防部立即發布消息，並透過新聞與社群媒體告知國人，迅速破除共軍的資訊戰。

國軍擁有先進的雷達系統與偵察機，這些設備能精確地偵測共軍的任何動向，無論是海上軍艦、空中飛行器或地面部隊。當共軍的軍機或艦艇接近台灣防空識別區（ADIZ）時，國軍會立即進行應對，將相關資訊傳遞給國人，確保每一位台灣民眾都能在第一時間獲得準確的敵情更新。

此外，台灣國軍透過實時監控與情報分享，確保所有部隊能在短時間內集中反應，形成高度協同的防衛體系，並確保台灣的安全不受威脅。

中國宣布在台灣周邊組織「多向抵近台島」軍演，國防部立即發布消息，迅速破除共軍的資訊戰。（圖擷取自國防部臉書）中國宣布在台灣周邊組織「多向抵近台島」軍演，國防部立即發布消息，迅速破除共軍的資訊戰。（圖擷取自國防部臉書）

共軍此次軍演列出「對海對陸打擊」、「封鎖要道」等科目，但其實力遠非宣傳所言的無懈可擊。事實上，近年來共軍事故頻傳，顯示出其戰力的不足。根據公開資料，解放軍在近幾年發生多起戰機墜毀事故，這些事件凸顯其機隊維護問題與飛行員訓練的不足。如2023年的兩起戰機墜毀事件，不僅造成人員傷亡，也顯示解放軍飛行訓練不完善，戰機維修體系存有嚴重漏洞。

此外，解放軍的內部腐敗問題日益嚴重，尤其在軍備發展與後勤支援方面，資源分配不公與軍官貪污現象屢見不鮮，影響了軍隊的整體戰鬥力。這些內部問題導致共軍的戰力遠未達到官方宣稱的水平，反而使其軍事演習更像是政治操作，並無實際的戰鬥準備。

中國海警船航近馬祖東引海域，海巡署調派巡防艇驅離中。（記者邱俊福翻攝）中國海警船航近馬祖東引海域，海巡署調派巡防艇驅離中。（記者邱俊福翻攝）

不僅如此，中共海警局的「執法巡查」更是對國際法的粗暴踐踏。根據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS），台灣擁有完整的專屬經濟區（EEZ）權利，而中共試圖以「一個中國原則」強行介入，根本無法獲得國際承認。中共一再藉由「臨檢拿捕」、「攔截扣押」的演習行動，測試國際社會的底線，但這種霸權擴張行徑不僅無法改變台灣的主權地位，反而更激發國際社會對中共的反感，促使美日等國加強對台支持

台灣人民應清楚認識，共軍軍演不過是北京當局的政治表演，真正目的在於干預台灣內政，試圖削弱台灣的心理防線。然而，國軍已展現強大的應對能力，能夠即時掌握敵情、快速反制挑釁，確保國家安全。台灣不僅擁有強韌的自我防衛能力，更有國際盟友的支持，面對中共的軍事脅迫，台灣唯有團結一致，堅定捍衛民主與自由，才能守護我們的家園。

（作者為大學生）

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