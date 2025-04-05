自由開講》罷免運動喚起台灣意識

◎ 陳喬琪

許多懷有「中國夢」的人士，對於今年二月公民啟動，震撼全台灣的罷免運動仍然一知半解，還以為是執政黨推動的社會運動。他們應該知道，這是台灣國民的台灣意識再次覺醒的運動。

罷免藍委是台灣國民的台灣意識再次覺醒的運動。（資料照）

自從1991年解嚴之後，政治研究人員都會定期調查台灣人對於國家的認同態度，詢問：「你是台灣人？中國人？或兩者都是？」自認為是台灣人的比例從1992年的17.6%，一路上升到2024年的63.4%；而自認為是中國人的比例，從25.5%一路下滑到只有2.4%；自認是台灣人也是中國人的認同，則是從1992年的46.4%下降到2024年的31.0%（上述資料引用自國立政治大學選舉研究中心）。

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對於認同自己是台灣人比例的提升，與當時的政治環境因素有密切的關聯，譬如：1996年的台灣第一次總統直選的隔年，台灣的認同感上升到34.0%，2009年阿扁總統卸任總統的前一年突破到51.6%，2014年太陽花學運的隔年是60.6%。從上列數據的變動很清楚的可以看到，不論是主動的推動，譬如：2021年小英總統國慶文告：「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，或是被動的防衛措施（公民反對「兩岸服務貿易協議」運動），都會一次再一次喚醒台灣人的國家認同意識。

立院國眾兩黨毀憲亂政、濫刪預算的種種作為，已嚴重政府施政。（資料照）

這一屆立法委員在2024年二月上任後，國民黨與民眾黨籍立法委員提出立法院職權修法、三大法案（憲訴法、選罷法、財劃法）、114年度總預算案刪減等許多爭議性質法案，造成政府施政的困難。2024年4月26日國民黨立法院黨團總召，更是大剌剌的帶領16位同黨籍立委訪問中國，接受負責統戰部門負責人的召見。經由各種新聞媒體的報導，造成台灣國家安定的危機感，遂從青鳥運動開始到逐漸形成大罷免，再次表現台灣意識的覺醒。

寒風細雨中，在街頭上舉著罷免牌的志工，我們必須表達最高的敬意與謝意。（資料照）

在寒風細雨中，街頭上舉著罷免牌大聲演說的或是來回走動的志工，各種年齡層的人都有，我們必須表達最高的敬意與謝意。近幾年來，台灣國民熱心參與政治活動，不是突然發生的，而是跟許多民主自由國家一樣，經過長時間的養生聚息，國民的教育水準提高，才開始體會到政治的重要性。

國家安全、社會安定與經濟繁榮，完全是依靠全體國民的努力。相信這次罷免不適任立法委員的公民運動，能夠在台灣意識再次覺醒的帶動下順利完成，使得立法院恢復正常的運作，從而再一次提升台灣人的國家認同感。

（作者為精神科專科醫師兼任教授）

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