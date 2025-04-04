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自由開講》緬甸強震震出中國「基建狂魔」的真相

2025/04/04 13:00

◎ 宗介

緬甸3月28日發生規模7.7強震，泰國、中國等鄰國皆感受到劇烈搖晃，然而，在泰國本次震災中，唯一倒塌的建築竟是由中國「中鐵十局」承建的曼谷審計署辦公大樓，這不禁令人質疑——中國基建到底是保障安全，還是製造災難？這棟30層高的大樓早在去年4月「封頂慶祝」，如今卻成為泰國地震中最大的悲劇，數十人遭活埋，生死未卜，此事不僅在泰國社會掀起撻伐，當地媒體更將焦點轉向台北101，分析其世界級的抗震設計，形成強烈對比。

緬甸強震，由中國「中鐵十局」承建的泰國曼谷審計署辦公大樓倒塌。（路透）緬甸強震，由中國「中鐵十局」承建的泰國曼谷審計署辦公大樓倒塌。（路透）

中國長期對外標榜「基建狂魔」，但從非洲鐵路、巴基斯坦水壩，到柬埔寨、馬來西亞的建築坍塌事故，數不清的工程弊端已經證明，中國的基建輸出往往建立在偷工減料與貪腐之上低價競標、品質低劣，帶來的不是發展，而是災難，而這次在泰國倒塌的「中鐵十局」大樓，顯然又是一例——號稱21.36億泰銖的投資，換來的卻是瞬間崩塌的危樓，這種「一帶一路」的建設模式，對當地而言是禍不是福。

台北101世界級的抗震設計備受泰國媒體推崇。（資料照）台北101世界級的抗震設計備受泰國媒體推崇。（資料照）

對比之下，台灣的建築標準與防災技術才是真正經得起考驗的典範，以台北101為例，其內部的阻尼器設計，能有效吸收地震與強風帶來的能量，確保大樓穩定，這正是為何泰國媒體在批評中國基建之際，反而推崇台灣的抗震技術，事實證明，真正值得輸出的不是「豆腐渣工程」，而是嚴謹的安全標準與對生命的尊重，希望這場災難能讓更多國家認清，與中國合作建設，往往換來的不是發展，而是悲劇

（作者為研究生）

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