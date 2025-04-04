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自由開講》區老師，請回歸教育初心，讓孩子快樂成長

2025/04/04 08:30

 ◎ 翁渭業

區桂芝老師您好：

近日，您的言論引發社會熱議，身為一位高中生的父親，我對孩子的教育十分關心，也深知教育對他們未來的影響，我相信，學校應該是一個讓孩子安心學習的地方，而老師的責任，是幫助學生建立獨立思考的能力，而非強加個人立場。

108課綱的調整，是為了讓學生在學習傳統文化的同時，也能接觸更多元的知識，培養思辨能力，適應瞬息萬變的世界，每位老師都有自己的教學風格與理念，這無可厚非，但我更期待，老師能夠尊重教育專業，在課堂上保持中立，讓孩子們在沒有偏見的環境下學習、思考、成長。

北一女中老師區桂芝（中）。（資料照）北一女中老師區桂芝（中）。（資料照） 

我們的孩子需要的不是意識形態的對立，而是快樂學習的環境，他們應該在這片土地上受到滋養，而不是被迫接受某種特定的價值觀，教育的目標，應該是讓孩子們學會探索世界、理解不同的觀點，而不是只聽見單一的聲音

老師妳口中的禮義廉恥應該是我們社會穩固的基石，祈禱能知而行，貫徹落實。

「禮」是尊重與謙遜，「義」是正直與擔當，「廉」是清白與自律，「恥」是知錯能改的勇氣，這些價值觀應該透過家庭、學校和社會共同傳承，成為孩子們做人處世的根本，我期盼，老師們不只是傳授學科知識，更能以身作則，讓學生在耳濡目染中學會尊重多元、包容異見，而非用激烈的語言對立不同的想法

真正的教育，不是讓學生跟隨某種立場，而是培養他們獨立思考、判斷是非的能力，在這片土地上，我們都希望孩子們能快樂成長，在多元開放的環境中學習，成為有禮、有義、知廉、懂恥的人，這樣的教育，才是我們共同守護的價值

老師，您在教育界深耕多年，應該比任何人都清楚，真正的教育是啟發，而不是灌輸我衷心希望，您能回歸專業，以開放的心態，讓每位學生都能自在學習，快樂成長。

誠摯祝福您，也期待我們的教育環境能夠更加包容與多元。

一位關心教育的家長 

 （作者為雲林里長）

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