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健康醫療網》腹瀉不敢吃東西怕「越吃越拉」？喝運動飲料補電解質？醫破解5大迷思

近期全國腹瀉就診人數仍高，坊間經常能聽到，出現腹瀉症狀時就要禁食，不然腹瀉會更嚴重，也有人認為拉肚子就是排毒，無須治療，或是自行吃止瀉藥即可。
健康醫療網

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2025/04/10 08:30

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臺中榮總大腸直腸科陳志典醫師指出，有些看似「正確」的處理方式，反而可能導致腹瀉症狀加劇，他也為民眾破解5大錯誤迷思，幫助大家正確應對腹瀉問題。（取自貼文）臺中榮總大腸直腸科陳志典醫師指出，有些看似「正確」的處理方式，反而可能導致腹瀉症狀加劇，他也為民眾破解5大錯誤迷思，幫助大家正確應對腹瀉問題。（取自貼文）

近期全國腹瀉就診人數仍高，坊間經常能聽到，出現腹瀉症狀時就要禁食，不然腹瀉會更嚴重，也有人認為拉肚子就是排毒，無須治療，或是自行吃止瀉藥即可。對此，臺中榮總大腸直腸科陳志典醫師指出，有些看似「正確」的處理方式，反而可能導致腹瀉症狀加劇，他也為民眾破解5大錯誤迷思，幫助大家正確應對腹瀉問題。

迷思1：腹瀉是「排毒」無須治療？醫：「這些情況」要立即就醫

有些人認為腹瀉是排毒的過程，應該讓身體自行將引起腹瀉的物質排乾淨。陳志典醫師表示，持續的腹瀉不僅會損害腸胃道，還可能導致嚴重的脫水和電解質失衡，甚至進一步影響心血管和腎臟功能。若腹瀉超過48小時，或伴隨發燒、血便、劇烈腹痛等症狀，患者應立即就醫接受檢查，以防造成更嚴重的健康問題。

迷思2：要禁食讓腸胃休息？長時間禁食將延緩腸道修復！

「腹瀉時要完全禁食，讓腸胃休息」則是另一個常見迷思。許多人在腹瀉期間不敢進食，擔心「越吃越拉」，但陳志典醫師指出，長時間的禁食實際上會延緩腸道修復，適當進食、補充營養與水分才能幫助加速恢復。他也提醒，在腹瀉期間應避免攝取油膩、辛辣、乳製品等刺激性食物，但可以選擇清淡、易消化的食物，如白飯、稀飯、白吐司或蘋果泥等，幫助腸胃道逐步修復。

迷思3：喝運動飲料補水？含糖量高可能反加劇腹瀉！

陳志典醫師說明，雖然運動飲料確實能夠補充電解質，但市售的運動飲料通常含有高濃度的糖分，反而可能增加腸道的滲透壓，導致腹瀉情況惡化。陳醫師建議，若想要補充電解質，民眾可選擇電解質補充液或米湯，切記避免飲用含糖的運動飲料。

迷思4：自行吃止瀉藥緩解腹瀉？抑制腸道正常蠕動　恐延長感染時間

許多人會在出現腹瀉症狀自行購買止瀉藥服用，希望腹瀉趕快停止。但陳志典醫師指出，這種做法可能帶來更大的健康風險！尤其當腹瀉是因為細菌性腸胃炎或食物中毒導致時，止瀉藥會抑制腸道的正常蠕動，導致病原菌滯留在腸道內，無法被排出體外，反而可能延長感染時間、加重病情。

迷思5：喝牛奶助腸胃修復？「暫時性乳糖不耐症」加重脹氣、腹瀉！

有些人可能想靠喝牛奶補充營養，幫助腸胃修復，但乳製品可能導致「暫時性乳糖不耐症」，讓腹瀉更為嚴重！陳志典醫師解釋，腹瀉後腸道的乳糖酶活性可能會下降，使腸道無法有效分解乳糖，這時攝取乳製品可能導致脹氣，甚至加劇腹瀉症狀。因此，在腹瀉期間應避免飲用牛奶、優酪乳、奶茶等乳製品，應等到腹瀉症狀完全緩解後，再逐步恢復攝取，讓腸道有足夠時間恢復正常功能。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰報導 腹瀉不敢吃東西怕「越吃越拉」？喝運動飲料補電解質？醫破解5大迷思

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