自由開講》蔣萬安市長是否有大局觀？

◎ 吳峻宇

德國社會學家馬克斯・韋伯曾在〈政治作為志業〉中指出，偉大的政治人物，必須在「信念倫理」與「責任倫理」之間取得平衡。前者是一種信仰的忠誠，是對正義趨勢的執著；後者則是一種冷靜的承擔，是對政治行動後果的清醒認識。簡言之，一位具備政治智慧的領導者，應具備「大局觀」：既能因看清時代的正義趨勢而行動，也有面對爭議時堅持的勇氣。

發起罷免立委徐巧芯的團體「剷除黑芯」多次控訴在申請市有場地與路權時遭遇不合理阻礙。（資料照）

近日來，罷免立委徐巧芯的行動進入實質推動階段，發起團體「剷除黑芯」多次控訴在申請市有場地與路權時遭遇不合理阻礙。包括市警局要求六日前申請、需繳交三萬元押金，以及市府以「同類型活動一月內不得重複」為由駁回罷團申請景勤一號公園等案例。更引發關注的是，承辦人員回覆「上頭的指示」令人擔憂。台北市府是否已經從技術層面涉入公民政治活動的限制，甚至傷及行政中立的基本原則？

請繼續往下閱讀...

台灣歷史上最具代表性的「大局觀」政治決斷，莫過於 1987 年蔣經國解除戒嚴、開放黨禁與報禁。當時的國際環境已處於第三波民主化浪潮之中，南韓、菲律賓相繼轉型，台灣內部也因經濟成長與黨外運動興起，社會對開放的聲音高漲。蔣經國敏銳看見這股不可逆的結構變遷，選擇主動釋放權力，即便這意味著國民黨的統治將面對挑戰。他的選擇讓台灣得以和平轉型，成為亞洲民主發展的典範。

台北市長蔣萬安。（資料照）

蔣萬安之所以在2022年當選市長，不只是憑藉政黨動員，更承載了部分市民對其政治血統與現代風格的期待——是否能展現蔣經國晚年那種洞察大局、願意讓權於民的政治智慧。然而，如今當市府在面對罷免行動時採取設限而非開放的立場，是否正顯示這份「大局觀」的缺席？

作為台北市長，蔣萬安應該理解，民主的底線不在於是否支持某場罷免，而在於是否保障人民參與政治的基本權利。一位真正有大局觀的政治人物，不會懼怕多元的聲音，也不會用行政手段壓抑公民的行動。他會知道，民主社會的強韌，不是來自管控，而是來自容納；不是防堵，而是對話。

2026年的選舉將至，市民終將回望這段任期，思考這位市長是否真的值得再一次託付城市的未來。而「是否有大局觀」，將是最根本的提問。因為失去了大局觀的領導者，也就失去了與人民同行的資格。

（作者為工程師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法