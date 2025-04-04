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自由開講》解讀兩會沒通過民促法的中共騙術

2025/04/04 11:30

◎ 愚工

2024年12月，中共十四屆全國人大常委會第十三次會議對【民營經濟促進法】（簡稱「民促法」）草案進行初次審議及「廣泛徵求社會意見」程序。值得注意的是，這次兩會竟然沒有援例依樣走過形式，完成立法。

人民日報宣稱的關鍵理由是要加入下列規定：任何單位不得違反法律、法規向民營經濟組織收取費用，不得實施沒有法律、法規依據的罰款，不得向民營經濟組織攤派財物。

中國今年3月召開的兩會中並未完成「民營經濟促進法」的立法。（美聯社）中國今年3月召開的兩會中並未完成「民營經濟促進法」的立法。（美聯社）

熟悉中共文化的人都知道，每次中共宣揚政績，就會暴露其過去隱藏多年的謊言。例如，過去中共一再信誓旦旦要「優化營商環境，保障投資者權益」，如今上述理由形同中共自證一直沒有訂定法律保障企業免於被濫罰，被亂攤派財物的霸凌。最經典的案例是台商富士康、奇美集團及遠東集團都吃過這種虧，甚至他們自家的阿里巴巴及騰訊都無法倖免於難。如今中共經濟陷入困境，才想起試圖立法迂迴罪己，找回民營企業的心。前陣子由習近平主持召開民營企業座談及最近又要「急邀大量的外商執行長前往北京開會，並安排會見中國國家主席習近平」就是源於此。

數據顯示，2024年中國吸引外商直接投資（FDI）淨額僅45億美元（約台幣1480億），創新紀錄，只有2021年高峰時的1.3%。外商出走固然有中國紅利優勢不再、中共走不出公有經濟為主軸的教條陷阱、中美對抗加劇及中共惹毛國際的因素，但中國連保證民營企業基本權益都滿嘴謊言，如今要立法又拖拖拉拉則是最後一根稻草。由於地緣及兩岸的微妙歷史關係，國人投資中國，人身及財務風險更甚於歐美企業，必須做好更穩健的風險管控。

（作者業商）

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