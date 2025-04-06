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自由開講》駭客攻陷抽獎系統，稅務公平性何去何從？

2025/04/06 09:30

◎ 陳擷安

高雄市稅捐稽徵處舉辦的「稅務突擊隊」抽獎活動原本是為了提升民眾對納稅的參與度，卻因駭客入侵而導致極端不公的結果，這不僅是單一事件，更是台灣數位資安的縮影。這次風波不只是駭客操控的問題，更暴露了政府機關在網路安全管理上的嚴重缺陷，讓人不禁質疑，我們的數位治理是否跟得上時代？

高雄市稅捐稽徵處舉辦「稅務突擊隊」抽獎活動，因駭客入侵而導致極端不公的結果。圖為駭客犯案手法示意圖。（法務部調查局提供）高雄市稅捐稽徵處舉辦「稅務突擊隊」抽獎活動，因駭客入侵而導致極端不公的結果。圖為駭客犯案手法示意圖。（法務部調查局提供）

這起事件不僅是駭客的問題，更突顯出政府在數位治理上的漏洞與資安管理的不足。公部門在推動數位轉型的過程中，往往忽略了資安風險，導致系統易被駭客利用。這次高雄市稅捐稽徵處的抽獎系統，顯然未經過嚴格的安全測試，才會讓駭客輕易鑽漏洞、控制結果。許多政府機關在數位轉型時，往往重視功能開發，而忽略了資安防護。例如，一個抽獎系統是否具備防範機器人（bot）的機制？是否有異常行為的偵測與警報系統？這些問題，顯然都未納入本次活動的風險評估。若無法建立完善的防禦機制，未來恐怕仍會有類似的問題發生。

此次事件敲響了警鐘，政府與企業應該積極加強資安防護，避免類似的駭客操控事件再次發生。未來所有數位活動應導入「雙重驗證」（Two-Factor Authentication, 2FA），或利用身分證字號與手機綁定的方式，確保參與者為真實個體，減少機器人帳號操控的風險。同時，應運用人工智慧（AI）與大數據分析，偵測異常行為，例如短時間內大量申請帳號、極速完成遊戲流程等情況，並立即啟動警報，防範潛在風險。此外，許多政府機構的IT人員對於資安風險的認識仍然不足，應該透過專業訓練，提升政府單位的防禦能力。更進一步，政府應與資安專家合作進行滲透測試（Penetration Testing），在系統上線前由專業駭客來測試系統是否存在漏洞，以避免未來被惡意利用。

另一方面，台灣的資安法規仍有不足，應明確規範公部門與企業在資安防護上的責任，並設立罰則，以確保數位活動的公平性與安全性。這不僅是技術問題，更涉及政策與法律層面的監管，若政府無法有效制定相關法規，企業與公部門將缺乏動力進行資安升級，導致數位環境持續受到駭客威脅。

「稅務突擊隊」活動抽獎結果引發作弊質疑，檢調深入蒐證，揪出是駭客搞鬼。（高雄市調查處提供）「稅務突擊隊」活動抽獎結果引發作弊質疑，檢調深入蒐證，揪出是駭客搞鬼。（高雄市調查處提供）

這起高雄稅務抽獎駭客事件，凸顯出台灣在數位治理上的重大漏洞。當政府機關推動數位轉型時，資安應該是首要考量，而非事後補救的問題。若政府與企業無法建立有效的資安防護，這類駭客攻擊只會層出不窮，最終損害的不只是抽獎活動的公平性，更是人民對政府數位治理的信任。在數位化日益普及的時代，我們必須認真看待駭客攻擊帶來的風險，從技術面、政策面與管理面多方著手，確保每一個數位活動的公平性。政府應不只是「事後亡羊補牢」，而是主動採取預防措施，讓全民都能安心參與各類數位活動，真正實現公平與透明的數位社會。

（作者為科技業）

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