晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》廢除體育班要有配套措施

2025/04/04 10:30

◎ 陳啟濃

最近教育部準備廢除國小的體育班，這個方向是正確的，因為太早就讓小孩子決定人生的未來，為了辛苦練習，耽誤了課業成績，將來也不一定能靠運動吃飯，真是得不償失。

國小體育班存廢引起討論，立委陳培瑜（中）日前召開記者會，指出體育班學生受教權「被三振」，不少學生整天訓練，忽略了課業，連基本的表達及思考能力都沒有。（資料照）國小體育班存廢引起討論，立委陳培瑜（中）日前召開記者會，指出體育班學生受教權「被三振」，不少學生整天訓練，忽略了課業，連基本的表達及思考能力都沒有。（資料照）

學會了運動技能，卻犧牲了課業成績，到頭來一無所成，相信這是許多台灣的運動選手人生最大的遺憾。能夠靠當選手贏來一份安定的工作畢竟是少數，就以打棒球來說，能成為職棒選手，可說少之又少。

而且台灣的運動環境，比起美日歐等先進國家，除了社區缺少運動設施，運動風氣也不夠興盛。所以台灣的國際比賽的運動成績，都靠從小就開始栽培，要花費更多辛苦訓練的時間，這就是國小、國中成立體育班的起因。

體育班的課業成績普遍低落，這是長期以來存在的問題，每一個學生在學校的時間一樣，成立集中式的體育班，就能夠課業進度與訓練步調一致。

小小年紀每天耗費體力訓練，難免少了用功在課業上的付出。所以只要在台灣成了運動選手，進入了體育班，課業便很難兼顧。而國中只要是體育班學生，或是學校的運動校隊，往往都是會考成績5C占人數最多的一群。

廢除體育班要有相對的措施，才能維持並提升台灣選手的運動成績。首先就是要廣設社區的運動設施不僅在學校要運動，放學後甚至畢業後，都能把運動當成一生的樂趣。另外就是學校要透過教學，讓運動成為學生的生活一部分，精進體育課，培養學生運動的基本技能

只有落實體育課的教學，以及打造社區的運動風氣，才能形成更多運動人口，達成全民提昇運動水準的目標。

（作者為時事評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書