自由開講》廢除體育班要有配套措施

◎ 陳啟濃

最近教育部準備廢除國小的體育班，這個方向是正確的，因為太早就讓小孩子決定人生的未來，為了辛苦練習，耽誤了課業成績，將來也不一定能靠運動吃飯，真是得不償失。

國小體育班存廢引起討論，立委陳培瑜（中）日前召開記者會，指出體育班學生受教權「被三振」，不少學生整天訓練，忽略了課業，連基本的表達及思考能力都沒有。（資料照）

學會了運動技能，卻犧牲了課業成績，到頭來一無所成，相信這是許多台灣的運動選手人生最大的遺憾。能夠靠當選手贏來一份安定的工作畢竟是少數，就以打棒球來說，能成為職棒選手，可說少之又少。

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而且台灣的運動環境，比起美日歐等先進國家，除了社區缺少運動設施，運動風氣也不夠興盛。所以台灣的國際比賽的運動成績，都靠從小就開始栽培，要花費更多辛苦訓練的時間，這就是國小、國中成立體育班的起因。

體育班的課業成績普遍低落，這是長期以來存在的問題，每一個學生在學校的時間一樣，成立集中式的體育班，就能夠課業進度與訓練步調一致。

小小年紀每天耗費體力訓練，難免少了用功在課業上的付出。所以只要在台灣成了運動選手，進入了體育班，課業便很難兼顧。而國中只要是體育班學生，或是學校的運動校隊，往往都是會考成績5C占人數最多的一群。

廢除體育班要有相對的措施，才能維持並提升台灣選手的運動成績。首先就是要廣設社區的運動設施，不僅在學校要運動，放學後甚至畢業後，都能把運動當成一生的樂趣。另外就是學校要透過教學，讓運動成為學生的生活一部分，精進體育課，培養學生運動的基本技能。

只有落實體育課的教學，以及打造社區的運動風氣，才能形成更多運動人口，達成全民提昇運動水準的目標。

（作者為時事評論員）

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