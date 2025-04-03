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自由開講》被罷免逼急的壞藍愚白好兄弟

2025/04/03 17:30

◎ 陳湧

隨著國、眾兩黨不斷挾著人數優勢，在國會胡亂立法、亂審預算的荒腔走板行為，掀起民眾怒火，許多地區都掀起罷免風潮，即便國民黨想藉由罷免綠委反制，但由於過多的死亡連署，也讓計畫變成了笑話，第一階段已通過罷免35名藍營、親藍立委的提案。只可惜國民黨不僅不知收斂，明明也執政過，知道預算的重要性，卻不肯承認錯誤繼續跳針；而不會被罷免的民眾黨，在不甘寂寞的黃國昌主席帶領下，也跟著造謠攻擊，期望得到鎂光燈的青睞，根本就是「壞藍愚白」好兄弟。

國眾兩黨立委在國會胡亂立法、亂審預算的行為，激起民眾怒火，全國掀起罷免藍委風潮。（圖由苗栗國罷免立委連線提供）國眾兩黨立委在國會胡亂立法、亂審預算的行為，激起民眾怒火，全國掀起罷免藍委風潮。（圖由苗栗國罷免立委連線提供）

國會是國家最高的民意殿堂，代表民眾監督行政機關、為民眾的納稅把關、為民眾審查立法，理當以民為本，但國、眾兩黨，卻把立法權當踏腳石，為自己謀權力；把審查預算當武器，迫使行政機關妥協；拿黨意當民意，為中國說話，試圖用民主毀滅民主，讓罷免不適格藍委的活動，遍地開花

但顯然國民黨沒有看見民眾的怒吼，還想發起「反廢死」、「反戒嚴」公投，這種本來就沒有的事情，希望能夠挽回頹勢，並針對行政院的下鄉說明指指點點，持續跳針抹黑、造謠，試圖辯解自己惡意刪除的預算，似乎忘記了國民黨不僅曾經執政過，其中的韓國瑜院長、傅崐萁、陳雪生委員更都曾當過縣市首長，怎麼可能分不清楚業務費，跟各項計畫預算的差別，唯一的解釋，不就是刻意刪除，試圖要讓行政單位難以運作

國民黨主席朱立倫率全體黨籍立委在立法院議場前發起「反廢死」、「反戒嚴」公投提案。（資料照）國民黨主席朱立倫率全體黨籍立委在立法院議場前發起「反廢死」、「反戒嚴」公投提案。（資料照）

不過立法委員的報復性刪除預算，在造成行政單位難以運作，衝擊民眾的生活，也讓自己嘗到了苦果，例如因業務費遭刪96%，已傳出積欠水電費的監察院，就有立法委員打電話向李鴻鈞副院長抱怨，財產申報變得麻煩，遭到回嗆，「麻煩是你們造成的，不是我們要的」。

此外，號稱「媽媽市長」的盧秀燕，在和黃國昌見面的時候，竟然造謠台中沒有市立美術館，也無像樣的圖書館，中央一毛錢都沒出，結果立刻被抓出錯誤，中央本來就有國美館、國漫館跟「南部」的國資圖書館預算，是被國民黨籍立委凍結預算，這樣到底是誰的問題？盧秀燕怎麼不請國民黨委員支持中央預算？

台中市長盧秀燕（右）與黃國昌會面，稱台中沒有市立美術館、像樣圖書館。（資料照）台中市長盧秀燕（右）與黃國昌會面，稱台中沒有市立美術館、像樣圖書館。（資料照）

而更讓人覺得不齒的是，本來就跟罷免無關的民眾黨，在黃國昌主席帶領下，還硬要出來刷存在感，近期更是拿錯誤的資訊，攻擊中央政府各部會和行政院的宣傳預算，結果立刻被發言人李慧芝打臉，因為不僅114年度的預算不如黃國昌所述，預算也早已被國、眾兩黨刪除了兩個月，這樣到底有什麼好講的？不就是為了要合理化刪除預算亂掰一個理由嗎？以前昌神上台是掌聲一片，現在卻是笑聲一片，令人不勝唏噓。

真的要呼籲國、眾兩黨，與其想出一些亂七八糟的做法，想要抵抗民眾罷免的怒吼，不如懸崖勒馬，好好做事，不要再繼續壞下去、愚笨下去了，不過壞藍愚白好兄弟，應該聽不見這樣的呼籲吧！

（作者為政治工作者）

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