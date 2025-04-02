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林健正專區》面對中共的統戰與分化——執政黨應如何團結人心

在中共眼中，民進黨作為堅守主權與民主價值的執政黨，自然成為「主要敵人」；而藍白陣營中的部分民主人士，則被視為可拉攏的「次要敵人」，有助於分化、弱化台灣內部的團結。
林健正

林健正

2025/04/02 13:00

◎ 林健正／陽明交大退休教授、材料科學專家、現任「台灣產業科技推動協會」副理事長

統戰的本質是「分化敵人、團結自己」，其政治邏輯在於「擴大支持面、縮小打擊面」。早在武裝叛亂時期，中共便運用統戰策略，聯合資產階級、地方軍閥、國民黨左派等次要力量，共同對抗國民黨右派，最終實現建立共產政權的目標。

今日中共對台的統戰策略如出一轍。中共視中華民國為前朝遺緒，主張將其徹底斬草除根，以免「春風吹又生」；而台灣的自由民主體制與其專制極權本質水火不容，構成其政權存續的重大威脅。

中共對台灣的統戰無所不在，試圖分化、弱化台灣內部的團結。（路透檔案照）中共對台灣的統戰無所不在，試圖分化、弱化台灣內部的團結。（路透檔案照）

在中共眼中，民進黨作為堅守主權與民主價值的執政黨，自然成為「主要敵人」；而藍白陣營中的部分民主人士，則被視為可拉攏的「次要敵人」，有助於分化、弱化台灣內部的團結。

透過聯絡宗教組織、基層里鄰長、媒體與社團，乃至接觸特定政黨與社群，中共試圖削弱台灣社會的反共意識與保台共識，務求達成「聯合次要敵人，打擊主要敵人」的統戰目標。

面對這樣的挑戰，執政黨與其處處挨打、被動迎戰，不如主動出擊，學習統戰策略中的彈性與務實，轉化為民主陣營自身的政治工具。這不是向專制體制效顰，而是借鏡其政治操作手法，服務於自由民主的戰略目標。

若執政黨無法擴大支持面、調整敵我分際，就容易陷入內鬥擴大、自我封閉的困境，最終與社會多數漸行漸遠

藍白合使執政黨在國會處於完全劣勢。（資料照）藍白合使執政黨在國會處於完全劣勢。（資料照）

以當前國會情勢為例，藍白合使執政黨在國會處於完全劣勢。若一味將藍白視為整體敵營，而忽視其內部存在的差異，不僅無助於拉攏中間選民，反而會將所有非綠選民推向對立面，這正是「批紅藍白」策略的潛在風險

換言之，與其全面對抗，不如調整策略。執政黨應積極拉攏藍白陣營中的溫和派、理性派、改革派，特別是在外交、國防、產業發展等具社會共識的議題上主動釋出合作訊號，尋求跨黨派的政策聯盟；同時，對極端親中勢力則應強化監督與揭露，使社會清楚認識其背離主流民意的政治風險。

中共統戰擅長以經濟利誘、宗教情感與文化認同操控人心；而民主政體的應對之道，應以具體政策與普世價值為本。從能源轉型、住宅政策、基層建設到社會安全網，執政黨應透過這些議題與不同政黨及民間社團合作，逐步縮減意識形態的對立空間。

中共統戰擅長以經濟利誘、宗教情感與文化認同操控人心，首屆閩台城隍文化活動去年11月就在平潭登場。（圖取自網路）中共統戰擅長以經濟利誘、宗教情感與文化認同操控人心，首屆閩台城隍文化活動去年11月就在平潭登場。（圖取自網路）

更重要的是，民主自由、人權保障與資訊透明這些普世價值，本身就是民主陣營最強而有力的「統戰工具」。當中共透過經濟手段與文化認同試圖拉攏台灣之際，民主制度所展現的人性尊嚴與制度保障，才是台灣最堅實的軟實力與社會凝聚力來源。

當前民進黨的對內策略偏向對抗，雖可短期內強化綠營向心力，卻也容易製造更多潛在敵人。政治畢竟是「眾人之事」，若處處出征、事事開戰，乃至動輒發表檄文攻擊藍白，不僅無助於國政推動，反而將潛在盟友逐一推離，甚至將藍白紅送作堆。

台灣多數選民既厭惡親共政客，同時也期待內部團結。圖為彰化罷團3月底在溪湖鎮奉天宮舉辦「反共保台大團結」聯合大會，吸引爆滿人潮。（資料照）台灣多數選民既厭惡親共政客，同時也期待內部團結。圖為彰化罷團3月底在溪湖鎮奉天宮舉辦「反共保台大團結」聯合大會，吸引爆滿人潮。（資料照）

台灣多數選民既厭惡親共政客，同時也期待內部團結。當前最迫切的任務，是從「對抗」走向「聯合」，主動從民間社團、在野黨內部與地方實力中尋找共識，組建廣泛的執政聯盟

激化政黨對立，對少數執政尤其不利更務實的策略是：「以反共為共同目標，以民主為最大公約數，以政策為合作基礎。」

唯有擴大民主陣營的團結基礎，凝聚台灣主體意識，才能真正實踐「抗中保台」的戰略目標，而非僅在綠營同溫層中彼此取暖。否則，凝聚力雖愈來愈強，格局卻愈來愈小

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