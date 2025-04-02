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自由開講》親師衝突頻傳，教師誰來疼惜？教育體系需要防火牆

2025/04/02 14:50

◎ 陳延興

近日，常聽聞許多中小學教師或校長訴說：校園現場正發生諸多親師生衝突的案例，其中多與家長教養、特殊需求學生或親師溝通等議題有關。當前越來越多學童有特殊需求或嚴重情緒困擾，不僅深深影響同儕學習與教師教學，甚至還有干擾教學或動手攻擊同儕等情事發生，每每都挑動著學校教師與同學的神經。

現在學校幾乎「班班有特殊生」，為協助教師解決問題和克服困難，教育部舉辦「特殊教育行政支持網絡會議」。（資料照，教育部提供）現在學校幾乎「班班有特殊生」，為協助教師解決問題和克服困難，教育部舉辦「特殊教育行政支持網絡會議」。（資料照，教育部提供）

依據我國教育統計資料，過去十年來中小學學生人數驟減，從101到112學年度國中生總數減少約30萬，國小學童減少約20萬，而國中小特殊教育身心障礙類學生總人數卻逐年提升，每年中小學合計增加三千至五千名特殊生，換言之，目前有鑑定統計的身障生比例逐年攀升，更何況還有許多未參與鑑定或屬於臨界的學生，我們必須正視身障學生比例驟增的教育困境

對家長而言，面對與陪伴特殊生也是一件不容易的事情，因為有部分家長選擇不願承認或鑑定孩子的特殊情形，也加深許多教師的壓力與負擔。二十年前我擔任小學導師的時候，一個年段只有幾位特殊生，就會平均分配在不同的班級中，該班導師還得以減少三位學生予以兼顧；而目前每班都有數位特殊生，只是障礙類別與嚴重情形迥異，有一些教師同時遇到多位，即使是資深老師也是身心俱疲，亟需系統性支持。建議檢討現行特殊生安置比例與支援教師配置，訂定合理的班級特殊生負擔上限。

學生從小就過度使用3C產品，不僅減少與人實際互動機會，也在意網路上被關注情形，出現越來越多焦慮不安等問題，導致學習注意力不集中、動機低落等影響學習情形。示意圖。（資料照）學生從小就過度使用3C產品，不僅減少與人實際互動機會，也在意網路上被關注情形，出現越來越多焦慮不安等問題，導致學習注意力不集中、動機低落等影響學習情形。示意圖。（資料照）

我認為每一位兒童都有其獨特性，我們應該照顧每一個孩子，但是畢竟比例逐年陡增，教育當局應提供學校教師與行政人員更多資源與支持，學校教師也應強化特教知能與親師溝通。加上目前學生從小就過度使用3C產品，成為過度曝光於網路虛擬空間的「過曝世代」，不僅減少與人我實際互動機會，也在意網路上被關注情形，出現越來越多焦慮不安、憂鬱、情緒不穩定等問題，導致學習注意力不集中、動機低落、缺乏深度思考等影響學習情形，諮商心理師也表示輔導個案年齡逐漸下降等危機。

再者，因為當前教育側重學生權益，部分家長過於在意子女感受，只要發生同儕衝突或稍微感受學習壓力，就擔心是否受到同儕霸凌或教師不當對待，缺乏與教師互信與有效溝通，甚至過度反應與訴諸議員、媒體，行政人員依法必須立即啟動調查，導致許多教師身心俱疲，甚至發生教師因此產生身心困擾。當案件調查結果不成立時，對於承擔壓力無端受告教師卻也沒有任何友善申訴管道，或向惡意告發家長求償之機制。建議教育部應設置「校園親師衝突調解平台」，減少教育現場第一線承壓，且建立教師申訴與名譽修復機制，杜絕「假申訴真霸凌」

教育現場親師生衝突頻傳，建議教育部應設置「校園親師衝突調解平台」，減少教育現場第一線承壓，且建立教師申訴與名譽修復機制，杜絕「假申訴真霸凌」。（資料照）教育現場親師生衝突頻傳，建議教育部應設置「校園親師衝突調解平台」，減少教育現場第一線承壓，且建立教師申訴與名譽修復機制，杜絕「假申訴真霸凌」。（資料照）

身為師資培育工作者，我們用心教導與培育未來師資，我發現仍有許多認真與熱衷於擔任教師的師資生，他們學習專注與用心準備教師檢定考試與實習，特別是很多沒有證照的代理教師輾轉前來修習師培，他們秉持教育熱忱或富有春風化雨的職志，讓我從中也獲得成長與諸多感動。然而，我們見聞的教育現場卻挑戰重重，懇請教育主管當局與議員重視此議題，學校教育需要築起防火牆，提供現場教師與準教師更多尊嚴與實質支持，疼惜這些辛苦培育的專業師資，否則就像日韓和歐美所面臨的困境般，未來會有越來越多教師逃離教育現場，深信絕非國家社稷與家長學童之福。

（作者為國立臺中教育大學教育學系教授）

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