許美華頻道》疑美論可閉嘴了！美首要戰略 定調遏中侵台

那些說「台灣有事，美國不會來救」的人可以閉嘴了！

◎ 許美華

那些說「台灣有事，美國不會來救」的人可以閉嘴了！

這是今天的超級重磅消息，三月中，美國國防部長簽署了一份機密文件，除了藍白紅，相信台灣人看了一定大快人心。

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美國國防部長赫格塞斯簽署的機密文件顯示，美方將防堵中國侵台列為唯一優先目標。（歐新社）

我很快看了《華盛頓郵報》的原文報導，標題是「暫定的國防戰略指南」（Interim National Defense Strategic Guidance）。

幫大家整理幾個重點中的重點：

1、五角大廈根據川普的戰略思維，正在大幅度改變軍事策略，重點就是兩點：

● 準備一場跟中國可能的（軍事）衝突。

● 在軍事上強化防衛美國本土。

川普跟拜登政府最大的不同，就是拜登把對抗俄羅斯侵略視為主要戰略；川普則是把俄羅斯這個空格，直接換成中國。

而川普上任以來一直在嚷嚷的格陵蘭、巴拿馬運河、甚至加拿大，則是直接反映上述川普戰略思維的第二點，因為川普認為，那些地方是美國的防禦漏洞。（我沒有認為川普嗆加拿大那些話是對的，不要來戰XD

美國總統川普把對抗中國侵略視為主要戰略。（歐新社）

2、由於美國的人員及資源有限，所以，美國將要求歐洲、中亞以及東亞的盟國，自己增加軍事支出，去對付身邊的惡霸鄰居，也就是俄羅斯、伊朗和北韓這幾個惡棍國家。

回頭來看川普處理烏克蘭的方式，意思其實很簡單，白話文就是：

「歐洲、北約，你們必須自己對付俄羅斯，因為我們要把重心放在對付中國」

3、因為台灣太重要，絕對不能讓台灣落入中國之手。

基於人員及資源有限，美國寧願冒著歐洲及其他地區出事的風險，也要達成保護台灣這個最重要任務目標。

美國這個盟友，基於國家戰略核心利益，把台灣視為絕對不能放棄的關鍵戰友，川普政府未來可能在很多地方撤軍（尤其是中東），哪天駐軍台灣，我都不會太意外。

川普可能做了無數的蠢事壞事，但是，他在定錨主要敵人是中國這件最重要的大事上，絕對是做對了，川普政府葛萊芬多加10分

#謝謝美國

#再次呼籲大八免

美國最新戰略提到台灣，還有這個重點：機密文件強調支持遏阻中國犯台的同時，內容也提及「施壓」台灣「大幅提升」國防預算。

台灣大幅提高國防預算，絕對是必要的。台灣人要自己努力提高防衛，做好所有備戰準備，盟國才會相信台灣人有守護自己的決心，不能凡事坐等山姆大哥來救。

台灣大幅提高國防預算絕對是必要的。台灣人要自己努力提高防衛，做好所有備戰準備，盟國才會相信台灣人有守護自己的決心。（資料照）

記得藍白立委是如何聯手砍國防預算嗎？

弱化台灣國防的賣台立委，都是台灣的叛徒！

二階簽起來！救自己、救台灣！

（作者為奇遊團成員、科技專家）

本文經授權轉載自許美華臉書

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