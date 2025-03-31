黑暗流浪者》回顧武肺疫情期間 藍白黃的作亂史

三年疫情期間，台灣的防疫團隊硬是跌破大家眼鏡，不但將病毒擋在國門外足足一年多，還未曾實施過任何一次封城，完全是典範級的表現。然而三年的疫情期間，藍白黃從頭到尾都在不斷的扯後腿。

◎ 黑暗流浪者

大家應該都已經知道中國官方承認科興疫苗副作用極大的消息了。

中國承認科興疫苗副作用 前董座判死

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科興疫苗會造成心肌炎、神經癱瘓等不良過敏反應，後期甚至會併發白血病。相較於其他疫苗，施打科興疫苗的族群死亡率特別高，前陣子還傳出中國爆發大規模的死亡潮，火葬場不堪負荷的新聞。而有著「新冠疫苗之父」美譽的中國生物前董事長楊曉明，也傳出前幾天被判死刑的消息。

中國自製新冠疫苗「科興」傳出全面停產。官方近來承認有極大副作用。（彭博檔案照）

這時候我一定要好好回顧一下疫情期間藍白黃的作亂史。

2019年12月底，當武漢傳出肺炎疫情後，政府很有警覺性，立刻實施邊境管制。

整個2020年，相較於當時各國的慘況，台灣可說是世界上少數的淨土，不但人民生活沒受到太大影響，中職更一度成為全世界唯一正常開打的職業運動。2021年5月時一度出現破口，但實施三級警戒後也順利控制下來了。一直到2022年，幾經變異的病毒相較於2020年，威力已經減弱許多，疫苗覆蓋率也夠高，才開始防疫的最後階段，與疫情共存。

三年疫情期間，政府的決策與措施雖不是每次都完美，仍有檢討改善空間，但絕對是全世界頂尖的防疫成績。各國原本預期台灣距離中國這麼近，疫情應該會很慘重，台灣的防疫團隊硬是跌破大家眼鏡，不但將病毒擋在國門外足足一年多，還未曾實施過任何一次封城，完全是典範級的表現。

2020年2月3日返台的首架包機，中國臨時加塞了3名乘客，其中1名還是確診者。圖為飛機抵台後，我檢疫人員上機情形 。（資料照）

首架武漢包機 中國臨時塞3人 1人是確診者

然而三年的疫情期間，藍白黃從頭到尾都在不斷的扯後腿。2020年疫情一開始，國民黨就強力介入將湖北省境內台人接回來的政治攻防之中。好不容易對乘客名單達成共識，2020年2月3日返台的包機上247名乘客中，卻有7成不在陸委會提供給武漢市台辦的優先名單之中，其中包括許多陸配，中國還在飛機內臨時加塞了3名乘客，其中1名還是確診者，把人道專機變成了特權專機和特洛伊木馬。

當時為了解決台灣口罩生產量能不足的問題，行政院斥資兩億元建立口罩工廠，並結合民間廠商成立口罩國家隊，努力建置口罩生產線，確保了台灣內部的口罩需求。藍白黃卻不斷攻擊口罩國家隊。柯文哲說政府不應該盲目擴廠，周錫瑋認為政府只需要從其它國家進口就好，沒有必要建立口罩國家隊。吳宗憲認為一旦口罩需求下降後，民間口罩廠就會倒閉。李來希更是直言口罩生產機具是政府謀取暴利的工具，甚至連口罩1片賣7元，都成為藍白黃攻擊政府的素材。

台灣口罩增產、穩定民心的背後，有賴國內大廠組成「口罩國家隊」全力支援。（資料照，工具機公會提供）

2020年10月，中國在研發了國產疫苗之後展開疫苗外交，獲得WHO的認證並列入緊急使用清單。當時國民黨在立法案提出疫苗採購案，要求政府在2021年8月底前，進口3000萬劑國際認證的COVID-19疫苗，傅崐萁甚至提案要求在1個月內採購完成世界衛生組織認證並列入緊急使用清單的新冠疫苗4000萬劑以上。

傅崐萁提案要求1個月內進口4千萬劑中國疫苗

但以當時國際疫苗市場的情況，各國都在搶貨，疫苗供應奇缺，如果真的按照這些提案通過，能進口的就只剩中國國藥和科興的疫苗，因此質疑國民黨要逼台灣進口中國疫苗。指揮中心多次表達不會使用中國疫苗，於是國民黨便大力攻擊政府，指總統蔡英文及衛生福利部長陳時中無能、卸責，凡事推給國民黨、凡事推給認知作戰。

武肺疫情爆發後，全球極缺疫苗，當首批AZ疫苗抵達台灣，藍白黃卻開始全力攻擊AZ疫苗。（路透檔案照）

首批AZ疫苗抵台 藍白黃又臭罵 卻發現陳珮琪已偷打AZ

2021年3月3日，首批AZ疫苗抵達台灣，藍白黃卻開始全力攻擊AZ疫苗，柯文哲和陳珮琪更是以醫生身分帶頭抹黑，而事後卻被人發現，陳珮琪自己已經偷打了AZ疫苗，演出了「公開罵AZ，私下打AZ」的荒謬情節。

2021年4月，一名華航機師於值勤結束後，依3+11新制進行「居家檢疫」。他在4月29日（返臺第11天）於「自主健康管理」期間違規跑去臺北市松山區酒吧，後來確診。藍白黃開始帶風向攻擊「3+11」的規定，要求公佈會議紀錄，並將矛頭指向民進黨立委范雲，完全無視問題出在華航機師違規外出，而非3+11的制度本身。諷刺的是，後來時代力量立委邱顯智被發現自己也曾經替空勤人員的防疫規定發聲過，他只好改口宣稱自己發聲的訴求是加嚴防疫規定，試圖撇清責任。

2021年全台三級警戒 藍白黃攻擊指揮中心 轉移雙北防疫失當

2021年5月9日，宜蘭縣遊藝場、新北市蘆洲區社區、及臺北市萬華區茶藝館都出現群聚感染，同月政府宣布全台進入三級警戒。藍白黃趁機大肆攻擊指揮中心，將疫情爆發歸咎於中央沒有守好邊境，替雙北市的防疫失當轉移焦點。

2021年全台三級警戒 藍白黃趁機大肆攻擊指揮中心，替雙北市的防疫失當轉移焦點。（資料照）

當時身為台北市長的柯文哲，坐擁全台最豐富的醫療資源，不但沒有設置足夠的檢疫站，消極不配合中央防疫指示，不疫調，不匡列，故意說溜嘴洩漏隔離場所，還與自己的衛生局長兼恩師黃世傑鬧翻。同時柯文哲不斷重新發明輪子，創造了如「熱區圍堵、冷區殲滅」等看似標新立異的名詞，實際上這些都是指揮中心早已在做的事情。侯友宜甚至公開喊出封城，表示要做最壞準備。

疫情爆發後，疫苗變得十分搶手，台北市卻在2021年6月8日爆出好心肝診所為特權人士私打疫苗的事件。當時簡舒培拿出台北市政府衛生局群組內的對話截圖，指控好心肝診所董事長許金川透過時任台北市副市長的黃珊珊指示違規先發疫苗。對此黃珊珊表示自己和許金川不熟，而是好心肝診所透過一名叫做Ben的友人。後來台北市政府公佈政風處的調查報告，表示沒有黃珊珊下指示的證據，而Ben不是關鍵人物，因此未要求提供資料。至今，我們仍然不知道Ben是誰。

三級警戒期間，開始有地方政府和民間企業表態希望自行購買疫苗。然而由於當時全世界的疫苗都還沒經過完整三期試驗，而是以各國政府給予緊急使用授權的方式上市，由政府提供擔保，以免除廠商對於疫苗副作用的藥害責任。因此藥商只和能夠提供緊急使用授權的政府洽談疫苗採購事宜，也就是各國的中央政府，地方政府及民間企業都是無法直接向藥商購買疫苗的。

然而藍白黃不僅不向民眾說明以上疫苗採購的脈絡，反而不斷藉機攻擊政府沒有超前部署，提前準備足夠的疫苗供民眾施打，完全忘了自己兩個月前才在瘋狂抹黑第一批進口的AZ疫苗，搞得民眾施打意願低落。

事實上，當時全世界對疫苗的需求量都很大，市場上十分缺貨，以2021年5月以前台灣疫情尚未爆發的情況，即使政府有下單，出貨順序也肯定不會排到很前面，更別提當時藍白黃的扯後腿已經誇張到政府引進什麼疫苗就抹黑什麼疫苗的程度。一面抹黑政府進口的疫苗，一面罵政府沒有提前準備足夠的疫苗，這種疫苗的多重宇宙式鬧劇，在疫情期間經常上演。

一面抹黑政府進口的疫苗，一面罵政府沒有提前準備足夠的疫苗，這種疫苗的多重宇宙式鬧劇，在疫情期間經常上演。圖為BNT疫苗。（法新社檔案照）

果不其然，2021年6月份，莫德納疫苗開打後，藍白黃馬上開始抹黑莫德納，使得不計其數的民眾將AZ跟莫德納視為世紀毒藥，不願施打，堅持只打郭台銘跟慈濟表態願意購買的BNT疫苗。問題是早在2020年3月，中國的上海復星醫藥就投資了1.35億美元，成為BNT疫苗在台灣跟中國的代理商，這導致台灣若要採購BNT就必須和上海復興洽談，這使得BNT疫苗的採購完全掌握在中國手中。後來政府分別和鴻海永齡基金會、台積電與慈濟基金會簽訂代表國家授權，讓他們一起直接與德國BNT洽談，爭取購買由德國原廠製造並直接進口至臺灣的BNT疫苗共1500萬劑，事情才圓滿解決。

如果沒有政府的代表授權，鴻海、台積電和慈濟就不可能以自己名義直接向德國BNT購買疫苗；如果沒有台積電的晶片作為籌碼，也很難和德國政府達成共識。然而在藍白黃的刻意帶風向淡化政府跟台積電的作用之下，很多民眾只知道要感謝郭董和慈濟，對於政府和台積電在過程中扮演的關鍵角色則一無所知。

2021年7月19日，政府宣布核准高端疫苗專案製造，藍白黃開始針對高端疫苗進行一連串的鋪天蓋地的抹黑。從政府擋進口疫苗就是為了護航高端、政府圖利高端廠商、政府帶頭炒高端股票，都成為藍白黃攻擊的武器。高端疫苗被說成是生理食鹽水，疫苗採購公文的「保存30年」被抹成「封存30年」，至今仍然有不少人相信這個謠言。甚至連願意帶頭施打，以行動支持國產疫苗的民眾，都被譏諷為「新試劑高端戰士」，受到藍白黃的瘋狂嘲笑揶揄。

政府宣布核准高端疫苗專案製造，藍白黃開始針對高端疫苗進行一連串的鋪天蓋地的抹黑。（資料照）

事實上，當初投入國產疫苗研發的廠商並不是只有高端，還有聯亞，只是高端有成功，聯亞沒成功而已，政府並沒有獨厚高端。而高端疫苗後來也證明了自己，不但副作用最小，保護力勝過AZ，WHO還獲得高端COVID-19疫苗的技轉授權，創全球首例。然而這些遲來的肯定仍無法平反疫情期間藍白黃對高端的抹黑，至今還有不少人相信政府圖利高端、採購公文封存30年等謊言，而藍白黃對此沒說過任何一句道歉。

三級警戒解除後，政府為了刺激經濟，擬發行振興券，原本是延續2020年「三倍券」政策，將三倍券民眾自付1,000元新台幣換取3,000元的額度，追加為民眾自付1,000元換取5,000元，最終在藍白黃砲轟之下，改為政府吸收原本民眾自付的1,000元。附帶一提，當初「三倍券」上路時，藍白黃就已經帶風向攻擊過一輪，網路上甚至出現了「明明是付1,000元換3,000元，實際上只賺了2,000元，為什麼還會叫三倍券」這種數學0分的謬論。

三級警戒解除後，政府為了刺激經濟，擬發行振興券，原本是延續2020年「三倍券」政策。（資料照）

病毒輕微化 政府防疫不追求清零 藍白黃再抹黑攻擊

2022年3月，新冠病毒變異為感染力強而症狀較輕微的「Omicron」亞型變異株。政府改變了防疫策略，不再追求清零，而是以提高疫苗覆蓋率、最終達到與病毒共存為目標，並不斷增加疫苗施打量能，期望一舉提高疫苗覆蓋率。然而在達成目標前勢必有陣痛期，所以2022年4月開始確診率大增，許多民眾的防疫觀念仍然停留在必須堅持清零的階段，沒有轉變過來。而且在大量民眾確診的情況下，快篩試劑的需求量大增。

藍白黃不但沒有配合政府，一起向民眾宣導新防疫策略的思維，反而利用機會，自口罩跟疫苗之後，第三次帶「政府沒有超前部署準備好足夠快篩試劑」的風向攻擊政府，並將民眾的大量確診歸咎於政府防疫不力，為即將到來的地方選舉鋪路。而帶領台灣順利度過疫情的指揮官陳時中，在藍白黃三年來的抹黑下，累積了極高的仇恨值，並於台北市長選舉期間徹底爆發。

帶領台灣順利度過疫情的指揮官陳時中，在藍白黃三年來的抹黑下，累積了極高的仇恨值。（資料照）

如今回顧起來，藍白黃的所作所為幾乎都在扯防疫的後腿，不斷帶風向攻擊政府，一面要求政府應該超前部署準備好足夠的口罩、疫苗、快篩試劑，一面抹黑政府進口幾乎每一款疫苗，一面變相要求進口中國疫苗讓台灣人施打，一面把國產疫苗徹底鬥臭。

雙北等藍白執政的地方政府更是防疫不力，屢次出現破口，藍白黃卻總是將責任歸給政府跟指揮中心，以撇清地方政府的責任。藍白黃還從頭到尾都在誤導受眾，不讓民眾了解正確的防疫知識，反而不斷唱反調和散播錯誤觀念。不禁讓人懷疑藍白黃是否在試圖製造防疫破口，讓疫情爆發，這樣他們才能順理成章痛批民進黨防疫不力，在日後的選舉中將民進黨拉下來。

藍白黃確實一度得逞了，三年疫情累積的民怨，直接導致了民進黨在2022年的地方選舉中大敗，2024年的立委選舉中民進黨甚至失去了立法院最大黨的地位，藍白聯手在立法院過半。

如今我們面臨必須大罷免救台灣的局面，藍白黃在疫情期間的抹黑，即使不是最主要的原因，也肯定是重要遠因。說藍白黃是台灣的亂源，可說一點都不為過。

而蔡政府在這麼多內賊長期捅刀背刺的情況下，還能繳出如此亮眼的防疫成績，並讓行政權順利轉移給賴政府，絕對是堪稱奇蹟的表現，希望將來歷史能夠還給蔡政府跟阿中指揮官公道，他們值得台灣人永遠的感念。

（作者為時事評論者）

本文經授權轉載自黑暗流浪者臉書









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