照護線上》嘴唇冒出痛痛小水泡，這些事情不能做！面對壞壞唇皰疹的治療與預防對策

唇皰疹是發生在唇部的小顆水泡或潰瘍，如果你曾發作過，你知道當有點刺刺痛痛的，唇邊嘴角有點燒灼感之際，就是唇皰疹再度造訪的日子。

◎ 白映俞醫師

（取自貼文）

唇皰疹是發生在唇部的小顆水泡或潰瘍，如果你曾發作過，你知道當有點刺刺痛痛的，唇邊嘴角有點燒灼感之際，就是唇皰疹再度造訪的日子。

唇皰疹通常是在孩童時期，甚至嬰兒時期感染了單純皰疹第一型，皰疹病毒躲在神經細胞中，免疫力比較差的日子，病毒可能就跑出來作祟，形成會痛的、紅紅的小水泡或潰瘍，經過幾天後才結痂、癒合。本身免疫力正常的人，通常在十天至兩周之內恢復。

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（取自貼文）

由於唇皰疹發作位置很明顯，患者常常會因為不時出現的潰瘍或一顆明顯水泡而感到難為情。更討厭的是，唇皰疹總是出其不意地找上門。據統計，長過唇皰疹的人裡面，大約有5％到10％的患者會反覆受唇皰疹之苦，一年需要體驗超過五次。

增加唇皰疹發作機會的危險因子

哪些狀況會增加唇皰疹再度造訪的機會呢？許多患者會發現，只要最近累一點、壓力大，就會顯現在唇部。所以以下狀況都會增加唇皰疹的出現機會：

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● 感冒、發燒

● 嘴唇受傷，臨床上常見的是「霧唇」之後，或長時間曝曬後，許多患者會出現唇皰疹

● 正在月經週期

● 情緒起伏大

● 服用類固醇

● 體力過度勞累，例如過量重訓

所以，如果你是比較容易出現唇皰疹的人，請記得平時一定要防曬，適當地使用護唇膏，並保護唇部不要有傷口，好好休息要睡飽，並做適量運動與減輕壓力。

如何早日擺脫唇皰疹

注意到唇部有異狀，趕快治療，不要等。早點利用藥物對抗病毒，可以讓患處早點進行修復。

坊間會有人建議用蘋果醋對抗唇皰疹，但高濃度的蘋果醋並不會特別殺死病毒，反而還可能讓皮膚大受刺激而受傷。也曾有人提倡在唇部患處塗抹各種精油，像是迷迭香精油、茶樹精油、薄荷精油等等，認為可以殺死單純皰疹。然而這些研究可能已經是在二十年多前，以猴子細胞做體外實驗進行的，還沒有確切人體實驗數據供我們參考。而且，這些非藥物類型的保養品、食品都不用受到藥品規範，其濃度、精煉過程、純度等等都沒有確切的比較依據，因此更難總結其健康功效。

當唇皰疹發作後，沒有什麼營養食品或替代方案能讓唇皰疹一夜之間消失，但及早使用藥物，好好照顧傷口處，還是會讓唇皰疹早點癒合。記得，當唇皰疹結痂，就不要去碰它，結痂代表傷口正在癒合，後來會自行掉落，這段時間做好保濕，塗點凡士林保濕，別讓唇部太乾燥即可。

唇皰疹發作，這些事情不能做！

當唇皰疹發作時，請不要做以下事情，免得將傷口搞砸，或再將病毒傳播他處：

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● 不要試著擠它：有人看到唇上一顆水泡會想要試著把他擠破。可是，唇皰疹不是青春痘，擠掉也不會比較快好，反而會讓病毒流出並傳播病毒。

● 不要用力清洗：雖然這是病毒感染，但病毒潛伏在神經細胞，用力清洗也無法洗去病毒，只會讓皮膚更加受傷。

● 不要一直摳或碰傷口：碰觸開放性潰瘍處會讓病毒傳播。若是傷口已經結痂，就等他慢慢好、自行掉落，摳掉結痂處反而更容易留下疤痕。

● 不要進行親密行為：還有唇皰疹的時候，不要親吻小孩、伴侶，這些行為也很容易傳播病毒。

● 不要共享生活用品：分享刮鬍刀、護唇膏、馬克杯、叉子等，也會容易傳播病毒。

可以繼續吃抗病毒藥避免唇皰疹發生嗎？

唇皰疹真的非常難預防，也容易反覆發作。因此，有些患者經歷幾次唇皰疹之後會想：「我能不能繼續吃著抗病毒藥，避免唇皰疹發作呢？」

我們直接講結論。如果沒有什麼其他的免疫疾病，也就是說，對平常免疫狀況算正常，但偶爾就是會出現唇皰疹的人來說，研究並不認為短期使用抗病毒藥物能預防唇皰疹。

這時你可能會問，吃短期的沒有用，那如果更長期的使用抗病毒藥物，會有幫忙嗎？

曾有個小型研究發現，當連續使用抗病毒藥物acyclovir 400毫克，一天兩次（每天劑量800毫克）共四個月，可以降低約一半唇皰疹發作的機會。在這四個月內，使用安慰劑的族群平均發作二次唇皰疹，固定使用抗病毒藥的人則平均發作一次。然而，這個研究的患者數目真的很少，只有約莫二十人上下，而且目前我們也無法確認長期服用抗病毒藥後的可能危害。

前面提到的研究是針對免疫正常的患者。如果是免疫系統低下的患者，例如正在接受癌症化學治療，或是經歷骨髓移植正使用著免疫抑制劑，這時利用抗病毒藥acyclovir似乎是能減少唇皰疹發作的機會。

本文經授權轉載自【照護線上】嘴唇冒出痛痛小水泡，這些事情不能做！面對壞壞唇皰疹的治療與預防對策

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