晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

照護線上》嘴唇冒出痛痛小水泡，這些事情不能做！面對壞壞唇皰疹的治療與預防對策

唇皰疹是發生在唇部的小顆水泡或潰瘍，如果你曾發作過，你知道當有點刺刺痛痛的，唇邊嘴角有點燒灼感之際，就是唇皰疹再度造訪的日子。
照護線上

照護線上

2025/04/05 08:30

◎ 白映俞醫師

（取自貼文）（取自貼文）

唇皰疹是發生在唇部的小顆水泡或潰瘍，如果你曾發作過，你知道當有點刺刺痛痛的，唇邊嘴角有點燒灼感之際，就是唇皰疹再度造訪的日子。

唇皰疹通常是在孩童時期，甚至嬰兒時期感染了單純皰疹第一型，皰疹病毒躲在神經細胞中，免疫力比較差的日子，病毒可能就跑出來作祟，形成會痛的、紅紅的小水泡或潰瘍，經過幾天後才結痂、癒合。本身免疫力正常的人，通常在十天至兩周之內恢復。

（取自貼文）（取自貼文）

由於唇皰疹發作位置很明顯，患者常常會因為不時出現的潰瘍或一顆明顯水泡而感到難為情。更討厭的是，唇皰疹總是出其不意地找上門。據統計，長過唇皰疹的人裡面，大約有5％到10％的患者會反覆受唇皰疹之苦，一年需要體驗超過五次。

增加唇皰疹發作機會的危險因子

哪些狀況會增加唇皰疹再度造訪的機會呢？許多患者會發現，只要最近累一點、壓力大，就會顯現在唇部。所以以下狀況都會增加唇皰疹的出現機會：

（取自貼文）（取自貼文）

感冒、發燒

嘴唇受傷，臨床上常見的是「霧唇」之後，或長時間曝曬後，許多患者會出現唇皰疹

正在月經週期

情緒起伏大

服用類固醇

體力過度勞累，例如過量重訓

所以，如果你是比較容易出現唇皰疹的人，請記得平時一定要防曬，適當地使用護唇膏，並保護唇部不要有傷口，好好休息要睡飽，並做適量運動與減輕壓力。

如何早日擺脫唇皰疹

注意到唇部有異狀，趕快治療，不要等。早點利用藥物對抗病毒，可以讓患處早點進行修復。

坊間會有人建議用蘋果醋對抗唇皰疹，但高濃度的蘋果醋並不會特別殺死病毒，反而還可能讓皮膚大受刺激而受傷。也曾有人提倡在唇部患處塗抹各種精油，像是迷迭香精油、茶樹精油、薄荷精油等等，認為可以殺死單純皰疹。然而這些研究可能已經是在二十年多前，以猴子細胞做體外實驗進行的，還沒有確切人體實驗數據供我們參考。而且，這些非藥物類型的保養品、食品都不用受到藥品規範，其濃度、精煉過程、純度等等都沒有確切的比較依據，因此更難總結其健康功效。

當唇皰疹發作後，沒有什麼營養食品或替代方案能讓唇皰疹一夜之間消失，但及早使用藥物，好好照顧傷口處，還是會讓唇皰疹早點癒合。記得，當唇皰疹結痂，就不要去碰它，結痂代表傷口正在癒合，後來會自行掉落，這段時間做好保濕，塗點凡士林保濕，別讓唇部太乾燥即可。

唇皰疹發作，這些事情不能做！

當唇皰疹發作時，請不要做以下事情，免得將傷口搞砸，或再將病毒傳播他處：

（取自貼文）（取自貼文）

不要試著擠它：有人看到唇上一顆水泡會想要試著把他擠破。可是，唇皰疹不是青春痘，擠掉也不會比較快好，反而會讓病毒流出並傳播病毒。

不要用力清洗：雖然這是病毒感染，但病毒潛伏在神經細胞，用力清洗也無法洗去病毒，只會讓皮膚更加受傷。

不要一直摳或碰傷口：碰觸開放性潰瘍處會讓病毒傳播。若是傷口已經結痂，就等他慢慢好、自行掉落，摳掉結痂處反而更容易留下疤痕。

不要進行親密行為：還有唇皰疹的時候，不要親吻小孩、伴侶，這些行為也很容易傳播病毒。

不要共享生活用品：分享刮鬍刀、護唇膏、馬克杯、叉子等，也會容易傳播病毒。

可以繼續吃抗病毒藥避免唇皰疹發生嗎？

唇皰疹真的非常難預防，也容易反覆發作。因此，有些患者經歷幾次唇皰疹之後會想：「我能不能繼續吃著抗病毒藥，避免唇皰疹發作呢？」

我們直接講結論。如果沒有什麼其他的免疫疾病，也就是說，對平常免疫狀況算正常，但偶爾就是會出現唇皰疹的人來說，研究並不認為短期使用抗病毒藥物能預防唇皰疹

這時你可能會問，吃短期的沒有用，那如果更長期的使用抗病毒藥物，會有幫忙嗎？

曾有個小型研究發現，當連續使用抗病毒藥物acyclovir 400毫克，一天兩次（每天劑量800毫克）共四個月，可以降低約一半唇皰疹發作的機會。在這四個月內，使用安慰劑的族群平均發作二次唇皰疹，固定使用抗病毒藥的人則平均發作一次。然而，這個研究的患者數目真的很少，只有約莫二十人上下，而且目前我們也無法確認長期服用抗病毒藥後的可能危害。

前面提到的研究是針對免疫正常的患者。如果是免疫系統低下的患者，例如正在接受癌症化學治療，或是經歷骨髓移植正使用著免疫抑制劑，這時利用抗病毒藥acyclovir似乎是能減少唇皰疹發作的機會。

本文經授權轉載自【照護線上】嘴唇冒出痛痛小水泡，這些事情不能做！面對壞壞唇皰疹的治療與預防對策

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書