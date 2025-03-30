賴中強 公民力量》哪些立委要引進中國豆腐渣工程？

◎ 賴中強
緬甸發生地震，震央一千公里外的泰國曼谷，唯一倒塌的建築，就是中國中鐵十局承建的泰國審計部新大樓。
照片怵目驚心，宛如豆腐渣。
震央一千公里外的曼谷，唯一倒塌的建築，就是中國中鐵十局承建的泰國審計部新大樓。（取自貼文）
好理家在，大八緬，讓陳玉珍與陳雪生原本提案的《離島建設條例》草案，暫時縮手。
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就像中國中鐵十局把承建泰國審計部大樓照片刪掉一樣，縮手只是暫時，隨時可再來。
《離島建設條例》草案要引進中國工程服務與技術。
大八緬若不成功，開放引進中國豆腐渣工程的法案還會重來。
請大家記好《離島建設條例》草案，是如何引進中國工程技術？
提案人及連署人各是誰？
《離島建設條例》第7-1條草案
《離島建設條例》第7-1條草案。（取自貼文）
「為鼓勵離島產業發展，政府主辦 之重大建設投資計畫及因應離島地區推動聚落保存計畫，得由大陸地區廠商參與採購。廠商所需機具、技術及操作人力，得自大陸 地區輸入。」
提案人：陳雪生 陳玉珍
聯署人：邱鎮軍 鄭正鈐 黃健豪 馬文君 黃建賓 楊瓊瓔 黃仁 謝龍介 呂玉玲 謝衣鳯 林倩綺 陳永康 蘇清泉 陳超明 鄭天財邱若華 洪孟楷魯明哲 涂權吉 顏寬恒
《離島建設條例》第18-1條草案
《離島建設條例》第18-1條草案。（取自貼文）
為便利大陸地區人民、法人、團體、機構 、資金、物品、商品、勞務或服務，進出 離島自由貿易示範區，並適度鬆綁相關規 定，爰於第六項定明，其許可條件與程序 、項目與規定、停止進出之規定及其他進 出管理應遵行事項之辦法，由中央各目的 事業主管機關會商各離島縣政府擬訂，報 請行政院核定之。
提案人：陳玉珍 陳雪生
聯署人： 徐欣瑩 邱鎮軍 許宇甄 林倩綺 吳宗憲 林德福 徐巧芯 羅廷瑋 李彥秀 張智倫 林思銘 廖先翔 丁學忠 盧縣一 高金素梅 萬美玲 魯明哲
（作者為經民連智庫召集人，台灣公民陣線執委）
本文經授權轉載自賴中強臉書