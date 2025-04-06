自由開講》加強人文民主的推動 強化反共保台力量

◎ 林正二

轉眼太陽花學運已11週年，當年迸發出來的民間反共保台精神，又重現在公民團體與年輕人身上，令人憂喜參半、感嘆不已。11年過去了，台灣的經濟更為茁壯，國人護衛民主自由的意志更為堅定；然而，這一、二十年，配合中共裡應外合的在野黨力量，不僅未曾消退，反而更為嚴重激烈！國民黨失掉執政權後，已從昔日的「反共親美」走向「傾中反美」，寧願極權中國統台，也不願本土民主政黨治理台灣，不惜毀憲亂政，大幅刪凍政府總預算，傷害國家安全與人民生活，也要癱瘓政府。

面對國民黨毀憲亂政，親中賣台，民眾挺身罷免藍委，台灣民間反共保台精神重現。（資料照）

國民黨的胡作非為，不禁讓人想起去世的一代史學大師余英時所堅持的自由主義理念。余大師在世時，不時對踐踏人性的中共獨裁政權嚴厲批判。他對台灣近年的親中現象，很不以為然，認為近年在野黨與部分媒體，變成中共的附和者時，台灣人民要有深厚的人文素養，才能識破中共的統戰手法與背後的用意。

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余大師所說的人文素養是一種人文的文化，就是人文主義；台灣的民主需要更多人文方面的精神價值來支撐，才能讓民主深植人心，成為人們最重要的生活方式，否則在應付共產黨上會變得更困難。

史學泰斗余英時。（允晨出版社提供）

余先生對台灣的驚語發人省思。這幾十年，中國經濟發達崛起後，不少原先懷有「中華民族主義」情結者與政黨，已轉變為「中國民族主義」情結，從反共變為親共，不認同自由民主的台灣。

他們認同中國的強大，但對中共獨裁專制的本質卻視而不見。中國是發了，但在中共一黨專制下，貪官污吏橫行，司法為政治服務，人民財產、言論自由無法受到保障；實施「數位獨裁」，以高科技監控人民的行動、言論，迫害新疆維吾爾族；對台灣的武力威嚇越來越強烈，破壞區域的和平穩定。

在全球民主國家團結一體，抗衡中共霸權之際，部份國人、在野黨與統媒卻逆向而行，其原因正如余先生所言，由於他們沒有人文情懷，除了不在乎中國人民思想被控制，沒有人性尊嚴與獨立自由心志外，也缺少人文主義的理性批判精神，無法穿透中國虛胖的表象，看到中共虛弱的本質。

國民黨附和中共的行為，反映出其威權本質，欠缺人文素養，沒有尊重人的價值理念，跟中共的極權思想不謀而合、同聲一氣。（資料照）

這些親中者跟國民黨近年附和中共的行為，還反映了藍營跟中共同樣的威權主義本質，這正是余大師所說的欠缺人文素養，亦即國民黨黨國一體的本質，在台灣已民主化的環境下，仍然無法改變其威權思想，沒有尊重人的價值理念，跟中共的極權思想不謀而合、同聲一氣。

余英時認為，為了經濟利益跟中共獨裁政權來往，已喪失人文主義所強調的精神價值。在科技突飛猛進、物慾橫流的現代社會，以人本為中心的人文價值格外重要。這正是他強烈批判中共唯物主義、以黨為中心、喪失人文價值的極權統治，要台灣人民引以為戒。

正如余英時所言，除了政治、經濟方面的統戰，國人也要對中共透過文化影響台灣人心有所警覺。最近幾十年，由於大陸資金雄厚，「雍正王朝」、「大明王朝」、「延禧攻略」等連續劇與歌唱節目，場景華麗、場面浩大，不少台灣人為之著迷，改變了對中國的看法，認為中國是進步的國家。

然而，這只是大陸民間的創造力，「中共非中國」。中國近年的經濟與影視產業雖比以前發達，但中共對人民政治與言論自由的掌控與迫害，反更嚴厲；司法更不公正獨立，一切以黨為中心。

台灣的「雲門舞集」是藝術成就很高、為世界肯定的表演藝術團體。（雲門舞集提供）

雖然近年中國的影視人才不少，但在中國民族主義與集體主義長期教育下的中國人民，文學藝術的創造力，難免受到潛意識不自知的意識形態牽制。縱使大陸早期電影「老井」、「活著」、「大紅燈籠高高掛」等，對中國舊社會有強烈的批判、藝術評價不錯，但這些影片仍是為了宣揚中共的現代化而拍攝，有濃厚的政治意識形態。因此，張藝謀等大陸頂尖導演，還是很難拍出像侯孝賢、楊德昌美學價值比他們高、深入探討個人內在心靈與探索生命本質的藝術電影。中國也很難出現像「雲門舞集」藝術成就很高、為世界肯定的表演藝術團體。這是因為中國沒有徹底的個人主義思想，藝術為政治服務下，很難毫無牽制地發揮藝術創作自由與能量。

這些都是余大師要台灣人民看清楚，不要被中國砸大錢的影視作品與城鎮建設等表面的繁華景象所迷惑，要以人文主義所強調的理性思辨精神與人文情懷，才能穿透其表象，了解共產專制本質對人類心靈與社會的傷害。

習近平掌權後，不斷加強對人民思想的控制。（法新社）

尤其是習近平掌權後，不斷加強對人民思想的控制。據媒體報導，習思想將列入中小學教材，中國又回到毛澤東極權統治時代。這是余先生生前所強力批判的中共獨裁統治，對人類心靈最大的傷害。因此，他認為台灣作為華人的民主標竿，必須加強人文民主的推動，除了可因應中共的威脅外，更可號召全球華人，對中共形成強大壓力。

亦即台灣作為現代民主國家，政府除了持續加強人民言論自由及政治參與權的保障外，更要透過教育，培養人民的民主法治素養以及獨立思考、自治的能力，並了解理性思維、自由平等、容忍尊重、人道關懷等人文價值的重要性，能身體力行，成為生活的一部分。這些都是台灣能否成為優質民主國家的重要因素，是余先生所強調，我們必須全力追求與維護的人文民主，更是台灣反共保台最重要的力量。

（作者為退休駐美外交人員）

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