自由開講》以台灣的資通電軍為傲

◎ 常遇秋

《自由時報電子報》3月17日「中國宣稱遭台灣駭客滲透 公開4名現役軍人個資」一文之報導，中國國家安全部發布消息，指稱台灣資通電軍自2017年6月成立以來，台灣資通電軍專門組建「網路戰聯隊」，同時還找來社會駭客、網路安全公司作為外部協力，滲透中國供水、供電、天然氣、供熱、通訊、網路攝影機等關鍵基礎設施，並向中國黨、政、軍、企重點單位發送釣魚和反宣傳電郵。

中國國安部說，台灣資通電軍自2023年起，又以「匿名者64」組織等名義，在網路社群平台散播假消息。消息傳出，國人既驚又喜！

請繼續往下閱讀...

「匿名者64」組織去年11月對中國官媒網站發動新一波駭攻，貼文砲轟中共是最無恥的造謠罪犯。（圖擷取自X平台）

驚訝的是，台灣的網軍為何去找中國的麻煩，而且還會被逮到？驚喜的是，台灣資通電軍實力竟然如此強大，有能力可造成他國的困擾，這也是國家戰力的展現！

根據2021年6月27日，英國國際戰略研究所（IISS）發布了一份長期「網路戰力」排名評估報告，根據7項指標，對15個國家進行評估，並依能力分為3個等級。其中，美國的「網路戰力」位居全球之首，美國獨占第1級。

第2級國家則有澳洲、加拿大、中國、法國、以色列、俄國及英國！第3級則有印度、伊朗、北韓等。

台灣呢？似乎不在排名之內！

今日，台灣的資通電軍能讓名列「第2級的中國」注目與焦慮，代表台灣這些年來，高等教育在資通、資工與資管等各領域，都有長足的進步！這就是「人才即國力」！

台灣並沒有與中國為敵，但是我們要守護台灣，我們以台灣的資通電軍的實力為傲！

（作者為教育人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法