自由開講》人民行使罷免權才能保護公民權

◎ 細菌先生

為什麼要「大罷免」？我們行使「罷免」的公民權，是為了挽救公民的選舉與罷免權等其他的公民權利。

國民黨在總統大選失利，是因為沒有獲得大多數的人民認可，所以被人民用選票「選擇」掉了。

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正常的民主競爭，選舉失利的政黨，若想再次獲得選民的認可，就必須調整政策方針、國家定位、或者說服選民，以便在下次選舉中通過人民的檢驗。

立法院國民黨勾結民眾黨，手握審核、立法大權，仲介敵國的威脅，搗亂國會程序、濫刪（凍）國家預算、修惡法令，企圖讓國家陷入絕境。（資料照）

但目前，國民黨的策略，卻是以手握審核、立法大權的立法委員權力，仲介敵國的威脅，勾結民眾黨的貪婪，搗亂國會程序、濫刪（凍）國家基本預算、修惡法令，企圖讓國家陷入絕境，再以此脅迫人民，在選舉中「不得不投給國民黨」。

這種「不給糖就搗蛋」的邏輯，先將人民拖入苦海，再伸出邪惡的手，讓人民無所選擇，是一種「利用民主體制破壞民主體制」的無良行為。

人民選出領導人及其執政團隊，再選出監督執政團隊的代議士，雖然在體制上，這兩個位置是互相制衡的狀態，但其前提是建立在兩者對於國家與人民的「利己共識」。

而現今的國會，在野黨已經破壞了這樣的「共識」，從「制衡」變成「失衡」，在這種狀態下的政府，若持續下去，將使國家空轉停滯，對內將產生經濟蕭條、百業不興的慘狀，對外則喪失國際競爭力。

台灣人用了數十年累積起來的民主成就、經濟成績，不僅可能毀於一旦，且一旦崩潰，就得用數倍的時間修復。

面對立院藍白委毀憲亂政、癱瘓國家運作，「大罷免」是人民自保，運用合法的罷免權來阻止藍白毒瘤對台灣的傷害惡化。（資料照）

參與公眾事務的目的，是為了追求更好的公眾利益，藍白卻為了一己之私，為了奪取執政大位，用了「焦土戰術」，燃燒台灣人民的權利與福利來取暖，這樣自私自利的心態，只能用我們目前手上僅有的公民「罷免」權，來阻止藍白毒瘤對台灣的傷害惡化。

這次的「大罷免」，是一種「不得不」的人民「自保」，這些國會裡的「毒瘤」是人民「選」出來的，那我們就用合法的罷免權，將他們驅之國會大門外。

（作者為政治幕僚）

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