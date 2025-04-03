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自由開講》中國建設隱患：曼谷大樓倒塌之設計缺陷與施工省思

2025/04/03 11:30

◎ MC小臣

3月28日，緬甸曼德勒發生規模8.2強震，震波蔓延至周邊多國，其中最引人注目的是，位於泰國曼谷的審計署大樓在此次地震中垮塌。最為震驚的是，這座大樓由中國的「中鐵十局」承建，並且它竟成為曼谷在此次地震中唯一倒塌的高層建築。

這棟大樓的倒塌暴露其在抗震設計上的重大缺陷。根據官方解釋，倒塌原因是因為混凝土強度尚未達標，但這一解釋難以成立。根據建築工程標準，當大樓封頂並完成結構時，混凝土的強度應該達到設計要求。因此，混凝土強度未完成的說法顯然不能解釋倒塌的根本原因。

緬甸強震，中國「中鐵十局」承建的泰國曼谷審計署大樓倒塌，暴露其在抗震設計上的重大缺陷。（歐新社）緬甸強震，中國「中鐵十局」承建的泰國曼谷審計署大樓倒塌，暴露其在抗震設計上的重大缺陷。（歐新社）

該大樓使用的是「核心筒」加無樑樓板結構，這種設計在高層建築中十分常見，理論上應具備良好的抗震性能。然而，從倒塌過程來看，大樓的核心筒結構顯示出明顯的脆弱性，這也證實了設計上的問題。

中鐵十局作為承建商，其在國內外承建的多個項目中都面臨質量控制問題。此次曼谷審計署大樓的垮塌，恰恰是中國企業在海外項目中可能存在的質量隱患之一。中國企業的建設項目往往受到成本控制和工期壓力的影響，忽視了建築安全的根本要求。

在這棟大樓的建設中，施工過程中對材料選擇、結構設計的審慎性以及質量把控的疏漏，都有可能導致了其在地震中的脆弱表現，從而導致安全隱患的累積。

從此次審計署大樓的倒塌事件中，我們不僅看到了建築設計和施工中的問題，還應該反思中國企業在海外承建項目中的質量控制與監管問題這起事件警示我們，在承包國的監管機構缺乏有效監控的情況下，外來建築企業可能為了降低成本而忽視建築安全，最終導致災難性的後果。無論是設計、施工還是質量把控，中國企業在海外市場的建設質量應該引起更大的關注和討論。

（作者為自由業）

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