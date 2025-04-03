自由開講》中國建設隱患：曼谷大樓倒塌之設計缺陷與施工省思

◎ MC小臣

3月28日，緬甸曼德勒發生規模8.2強震，震波蔓延至周邊多國，其中最引人注目的是，位於泰國曼谷的審計署大樓在此次地震中垮塌。最為震驚的是，這座大樓由中國的「中鐵十局」承建，並且它竟成為曼谷在此次地震中唯一倒塌的高層建築。

這棟大樓的倒塌暴露其在抗震設計上的重大缺陷。根據官方解釋，倒塌原因是因為混凝土強度尚未達標，但這一解釋難以成立。根據建築工程標準，當大樓封頂並完成結構時，混凝土的強度應該達到設計要求。因此，混凝土強度未完成的說法顯然不能解釋倒塌的根本原因。

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緬甸強震，中國「中鐵十局」承建的泰國曼谷審計署大樓倒塌，暴露其在抗震設計上的重大缺陷。（歐新社）

該大樓使用的是「核心筒」加無樑樓板結構，這種設計在高層建築中十分常見，理論上應具備良好的抗震性能。然而，從倒塌過程來看，大樓的核心筒結構顯示出明顯的脆弱性，這也證實了設計上的問題。

中鐵十局作為承建商，其在國內外承建的多個項目中都面臨質量控制問題。此次曼谷審計署大樓的垮塌，恰恰是中國企業在海外項目中可能存在的質量隱患之一。中國企業的建設項目往往受到成本控制和工期壓力的影響，忽視了建築安全的根本要求。

在這棟大樓的建設中，施工過程中對材料選擇、結構設計的審慎性以及質量把控的疏漏，都有可能導致了其在地震中的脆弱表現，從而導致安全隱患的累積。

從此次審計署大樓的倒塌事件中，我們不僅看到了建築設計和施工中的問題，還應該反思中國企業在海外承建項目中的質量控制與監管問題。這起事件警示我們，在承包國的監管機構缺乏有效監控的情況下，外來建築企業可能為了降低成本而忽視建築安全，最終導致災難性的後果。無論是設計、施工還是質量把控，中國企業在海外市場的建設質量應該引起更大的關注和討論。

（作者為自由業）

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