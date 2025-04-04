晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 專欄

有志一「童」》新加坡經濟發展概況（2025年3月）

2024年，新加坡經濟展現出強勁的復甦力道，全年實質國內生產毛額（GDP）成長達4.4%，遠高於2023年僅1.8%的表現。從季節性角度觀察，2024年第四季的GDP年增率為5.0%，較第三季的5.7%略為放緩。
童振源

童振源

2025/04/04 09:30

◎ 童振源

2024年強勁復甦

2024年，新加坡經濟展現出強勁的復甦力道，全年實質國內生產毛額（GDP）成長達4.4%，遠高於2023年僅1.8%的表現。從季節性角度觀察，2024年第四季的GDP年增率為5.0%，較第三季的5.7%略為放緩。

新加坡實質經濟成長率：2023-2025 （作者提供）新加坡實質經濟成長率：2023-2025 （作者提供）

全年實質GDP總值從2023年的6,787億新幣增加至7,314億新幣，而人均國民總收入（GNI）亦從93,592新幣成長至101,464新幣，反映出整體所得水平的同步改善。進一步來看，2024年新加坡自海外獲得的要素所得達到2,670億新幣，較前一年的2,210億新幣明顯成長，其對整體經濟的貢獻比重從24.6%上升至26.7%。

從需求端觀察，2024年全年總需求成長5.9%，明顯高於2023年的3.8%。其中外部需求貢獻4.0個百分點，為主要推手；國內總需求則貢獻1.8個百分點，顯示內外需同步改善的格局逐漸成形。消費支出全年貢獻1.0個百分點，固定資本形成與存貨變動分別貢獻0.3與0.6個百分點，整體投資活動亦有所提振。

對新加坡總需求成長的百分點貢獻：2023-2024 （作者提供）對新加坡總需求成長的百分點貢獻：2023-2024 （作者提供）

此次經濟成長的推動力主要來自幾個關鍵產業，根據新加坡政府統計，批發貿易、金融與保險業以及製造業為主要貢獻來源，三者合計貢獻了實質GDP成長的 2.6個百分點。其中，批發貿易年增5.1%，對GDP貢獻1.0個百分點，表現最為搶眼。金融與保險業在資本市場活絡與支付交易增長雙重驅動下，年成長 6.8%，對GDP貢獻0.9個百分點。製造業則受惠於電子業復甦，全年成長4.3%，對GDP貢獻0.7個百分點，為實體產業注入強心針。

新加坡GDP與各產業成長率：2024 （作者提供）新加坡GDP與各產業成長率：2024 （作者提供）

在製造領域中，電子與精密工程為主力，背後驅動因素包括全球對個人電腦、智慧手機及資料中心的半導體需求。此結構性需求為供應鏈下游產業帶來正向循環。此外，運輸與倉儲業成長5.8%，資訊與通訊業成長5.0%，建築業則成長4.5%，整體服務與建設動能持續擴展。

新加坡各產業對GDP實質成長的貢獻：2024 （作者提供）新加坡各產業對GDP實質成長的貢獻：2024 （作者提供）

然而，經濟復甦並非全面普及，消費導向產業仍呈現兩極發展。零售業在國人海外消費回流與本地購物需求疲弱的雙重夾擊下，全年萎縮0.4%，而餐飲服務業則更為低迷，全年收縮0.9%。此現象反映出內需消費尚未全面復甦，且國際旅遊恢復對本地消費的取代效應仍在持續。

勞動市場穩健

2024年，新加坡勞動市場表現穩定，全年失業率維持在2.0%，總就業人數淨增60,700人。在生產力方面，整體經濟的每實際工時附加價值成長3.6%，成功扭轉2023年負1.5%的衰退趨勢。大多數產業的生產力皆有改善，其中資訊與通訊業表現最為突出，成長率高達10.5%，顯示該產業持續受惠於數位轉型與企業服務需求的成長。

貿易與投資動能回升

作為全球最開放的經濟體之一，新加坡在2024年貿易與投資領域同步回溫。全年商品貿易總額達1.286兆新幣，成長6.6%，其中出口增加5.7%，進口則成長 7.8%。服務貿易更是亮點，全年達到9,980億新幣，成長率達8.6%，出口與進口分別成長9.9%與7.1%，展現出金融、專業服務與運輸服務的高度競爭力。

直接投資方面，淨流入金額年增36億新幣至1,290億新幣，主要來自外國對新加坡的直接投資增加，超過新加坡居民對外的投資流出。根據統計局資料，新加坡對外直接投資存量從2022年的1兆4,610億新幣增至2023年的1兆5,250億新幣，顯示新加坡企業的國際佈局仍在持續深化。

2025年展望

展望2025年，新加坡貿工部預估全年實質GDP將成長1.0%至3.0%，儘管較2024年放緩，仍反映出在全球經濟不確定性下的新加坡經濟具備一定抗壓能力。

在國際環境方面，新加坡政府預估，美國經濟成長趨緩，主因為民間消費動能回落及新政府政策仍具不確定性；歐元區則有望隨貨幣政策轉鬆而迎來消費與投資回升；因為產能過剩的結構性挑戰，中國大陸面臨出口與投資放緩，預期成長勢頭放緩；相較之下，東協主要經濟體，則因內需與觀光復甦，有望維持穩健擴張態勢，為新加坡帶來間接機遇。

就產業前景而言，新加坡政府評估，電子製造與精密工程將持續受惠於電腦、手機與資料中心帶動的半導體需求，帶動相關出口與高階零組件生產。金融與資通訊產業在區域數位化進程下，亦可望延續良好表現，支援中小企業與跨境業務的擴張。運輸工程領域則因航太與海事離岸工程訂單穩定，對整體製造鏈形成正向帶動。建築業也有望維持高檔表現，主力來自公共基建專案如樟宜機場第五航廈與住宅項目開發。儘管零售與餐飲業仍可能受制於本地消費外流，但隨著國際旅客回流，部分需求可望回升。

面對風險與挑戰

儘管2025年基本面穩健，但潛在風險仍不可忽視。地緣政治風險與全球供應鏈重組可能影響跨境投資與貿易活動，而全球通膨與貨幣政策走向則將決定企業融資條件與市場穩定性。特別需留意的是，若全球去通膨進程受阻，金融條件可能維持緊縮，進而引發銀行與資本市場的潛在脆弱性。

（作者為我國駐新加坡代表）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書