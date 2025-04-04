有志一「童」》新加坡經濟發展概況（2025年3月）

2024年，新加坡經濟展現出強勁的復甦力道，全年實質國內生產毛額（GDP）成長達4.4%，遠高於2023年僅1.8%的表現。從季節性角度觀察，2024年第四季的GDP年增率為5.0%，較第三季的5.7%略為放緩。

◎ 童振源

2024年強勁復甦

2024年，新加坡經濟展現出強勁的復甦力道，全年實質國內生產毛額（GDP）成長達4.4%，遠高於2023年僅1.8%的表現。從季節性角度觀察，2024年第四季的GDP年增率為5.0%，較第三季的5.7%略為放緩。

新加坡實質經濟成長率：2023-2025 （作者提供）

全年實質GDP總值從2023年的6,787億新幣增加至7,314億新幣，而人均國民總收入（GNI）亦從93,592新幣成長至101,464新幣，反映出整體所得水平的同步改善。進一步來看，2024年新加坡自海外獲得的要素所得達到2,670億新幣，較前一年的2,210億新幣明顯成長，其對整體經濟的貢獻比重從24.6%上升至26.7%。

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從需求端觀察，2024年全年總需求成長5.9%，明顯高於2023年的3.8%。其中外部需求貢獻4.0個百分點，為主要推手；國內總需求則貢獻1.8個百分點，顯示內外需同步改善的格局逐漸成形。消費支出全年貢獻1.0個百分點，固定資本形成與存貨變動分別貢獻0.3與0.6個百分點，整體投資活動亦有所提振。

對新加坡總需求成長的百分點貢獻：2023-2024 （作者提供）

此次經濟成長的推動力主要來自幾個關鍵產業，根據新加坡政府統計，批發貿易、金融與保險業以及製造業為主要貢獻來源，三者合計貢獻了實質GDP成長的 2.6個百分點。其中，批發貿易年增5.1%，對GDP貢獻1.0個百分點，表現最為搶眼。金融與保險業在資本市場活絡與支付交易增長雙重驅動下，年成長 6.8%，對GDP貢獻0.9個百分點。製造業則受惠於電子業復甦，全年成長4.3%，對GDP貢獻0.7個百分點，為實體產業注入強心針。

新加坡GDP與各產業成長率：2024 （作者提供）

在製造領域中，電子與精密工程為主力，背後驅動因素包括全球對個人電腦、智慧手機及資料中心的半導體需求。此結構性需求為供應鏈下游產業帶來正向循環。此外，運輸與倉儲業成長5.8%，資訊與通訊業成長5.0%，建築業則成長4.5%，整體服務與建設動能持續擴展。

新加坡各產業對GDP實質成長的貢獻：2024 （作者提供）

然而，經濟復甦並非全面普及，消費導向產業仍呈現兩極發展。零售業在國人海外消費回流與本地購物需求疲弱的雙重夾擊下，全年萎縮0.4%，而餐飲服務業則更為低迷，全年收縮0.9%。此現象反映出內需消費尚未全面復甦，且國際旅遊恢復對本地消費的取代效應仍在持續。

勞動市場穩健

2024年，新加坡勞動市場表現穩定，全年失業率維持在2.0%，總就業人數淨增60,700人。在生產力方面，整體經濟的每實際工時附加價值成長3.6%，成功扭轉2023年負1.5%的衰退趨勢。大多數產業的生產力皆有改善，其中資訊與通訊業表現最為突出，成長率高達10.5%，顯示該產業持續受惠於數位轉型與企業服務需求的成長。

貿易與投資動能回升

作為全球最開放的經濟體之一，新加坡在2024年貿易與投資領域同步回溫。全年商品貿易總額達1.286兆新幣，成長6.6%，其中出口增加5.7%，進口則成長 7.8%。服務貿易更是亮點，全年達到9,980億新幣，成長率達8.6%，出口與進口分別成長9.9%與7.1%，展現出金融、專業服務與運輸服務的高度競爭力。

直接投資方面，淨流入金額年增36億新幣至1,290億新幣，主要來自外國對新加坡的直接投資增加，超過新加坡居民對外的投資流出。根據統計局資料，新加坡對外直接投資存量從2022年的1兆4,610億新幣增至2023年的1兆5,250億新幣，顯示新加坡企業的國際佈局仍在持續深化。

2025年展望

展望2025年，新加坡貿工部預估全年實質GDP將成長1.0%至3.0%，儘管較2024年放緩，仍反映出在全球經濟不確定性下的新加坡經濟具備一定抗壓能力。

在國際環境方面，新加坡政府預估，美國經濟成長趨緩，主因為民間消費動能回落及新政府政策仍具不確定性；歐元區則有望隨貨幣政策轉鬆而迎來消費與投資回升；因為產能過剩的結構性挑戰，中國大陸面臨出口與投資放緩，預期成長勢頭放緩；相較之下，東協主要經濟體，則因內需與觀光復甦，有望維持穩健擴張態勢，為新加坡帶來間接機遇。

就產業前景而言，新加坡政府評估，電子製造與精密工程將持續受惠於電腦、手機與資料中心帶動的半導體需求，帶動相關出口與高階零組件生產。金融與資通訊產業在區域數位化進程下，亦可望延續良好表現，支援中小企業與跨境業務的擴張。運輸工程領域則因航太與海事離岸工程訂單穩定，對整體製造鏈形成正向帶動。建築業也有望維持高檔表現，主力來自公共基建專案如樟宜機場第五航廈與住宅項目開發。儘管零售與餐飲業仍可能受制於本地消費外流，但隨著國際旅客回流，部分需求可望回升。

面對風險與挑戰

儘管2025年基本面穩健，但潛在風險仍不可忽視。地緣政治風險與全球供應鏈重組可能影響跨境投資與貿易活動，而全球通膨與貨幣政策走向則將決定企業融資條件與市場穩定性。特別需留意的是，若全球去通膨進程受阻，金融條件可能維持緊縮，進而引發銀行與資本市場的潛在脆弱性。

（作者為我國駐新加坡代表）

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