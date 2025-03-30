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曹興誠八不居士》大罷免是爲了免於當乞丐

這些投共幫和藍白立委，天天說不要挑釁，要和平，要交流，其實就是要台灣人默認、承認，台灣人的領土屬於中共，就是要幫中共來侵吞我們的國土，讓我們變成乞丐。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/03/30 10:30

◎ 曹興誠

2018年，中共國在其憲法中偽造文書，聲稱「台灣是中華人民共和國不可分割的領土」，意圖運用法律戰吞沒台灣人的國土。

竟有人出示看板說臺灣政府趕走中配亞亞，是「乞丐趕廟公」。（取自貼文）竟有人出示看板說臺灣政府趕走中配亞亞，是「乞丐趕廟公」。（取自貼文）

近日台灣驅逐陸配劉振亞（亞亞），在其記者會上，竟有人出示看板說臺灣政府趕走她，是「乞丐趕廟公」。

如果有人承認台灣屬於中共國，那確實中共就變成了廟公，我們則變成了「侵佔」他們「領土」的「乞丐」。

做為台灣人，如果我們不想變成乞丐，我們就應該支持賴總統說的，兩岸關係是國與國互不隸屬，中共是台灣境外敵對勢力。

今天的戰爭，有許多形式，包括認知戰、法律戰，輿論戰、心理戰、外交戰，情報戰等等。

當中共修改憲法，以法律形式吞併台灣領土的時候，兩岸戰爭其實已經開打。剩下的，是臺灣要不要抵抗，要不要保護國土的問題。

國民黨過去口口聲聲要保護中華民國，但當中共修改憲法，吞併中華民國國土的時候，他們不僅沒有向中共抗議，反倒槍口對內，猛批賴總統說的互不隸屬是挑釁，指控賴總統在引起戰爭。

這些投共幫和藍白立委，天天說不要挑釁，要和平，要交流，其實就是要台灣人默認、承認，台灣人的領土屬於中共，就是要幫中共來侵吞我們的國土，讓我們變成乞丐。

有臺北市議員問蔣萬安，哪一個國家想來消滅中華民國，蔣萬安居然不肯回答。（資料照）有臺北市議員問蔣萬安，哪一個國家想來消滅中華民國，蔣萬安居然不肯回答。（資料照）

最近有臺北市議員問蔣萬安，哪一個國家想來消滅中華民國，蔣萬安居然不肯回答。顯然他不肯把中共國當敵國，也不認為，中共沒收了台灣國土有什麼不對。

這幾天我們聽到一些原來是綠營的人，如鄭麗文，說解放軍來台灣是要來保護臺灣，要來維持臺灣的治安。這就是赤裸裸的承認了臺灣的領土屬於中共。

因為綠營中不乏已經投共賣台的人，所以這次大罷免，不是什麼藍綠對抗，而是愛護台灣民主自由的人，不分藍綠，一起守護國土的聖戰。

想作尊貴的公民，拒作亡國的乞丐，就請出來連署、投票。

這是背水一戰，務必成功！

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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