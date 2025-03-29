晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~丘美珍》別讓區老師綁架校譽 致北一女校長的公開信

一旦她對著媒體發聲，又冠上北一女教師之名，那麼，就不只是個人意見，而是綁架了北一女的校譽， 意圖擴大自己影響力的惡意行為。
名家分享

名家分享

2025/03/29 19:00

◎ 丘美珍

智源校長好：

我是多年前畢業的校友，我的女兒們也先後就讀北一女，在綠園度過難忘的成長歲月。

給北一女校長的公開信。（取自貼文）給北一女校長的公開信。（取自貼文）

◆在您上任北一女第一年，
我剛好擔任校友會刊物主編，那時很榮幸有機會專訪您，對您的教育視野及知性親和的處事風格，印象非常深刻。一直欽佩您在北一女帶領學生以及老師團隊，
創造出知性且多元的校園生活，兼顧德智體群美均衡發展，這是北一女師生的福氣。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

但是，近日校內區桂芝老師接受中國央視採訪，畫面配上中英文字幕，向全球傳送。

她的「個人意見」被放大成為北一女全體師生及校友的意見，讓全台灣人對北一女產生誤解，

她的意見被放大成為全台灣人的意見，
讓全世界對台灣產生誤解，
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
以我拙見，

如果她在自己親朋好友之間，自己說這番話，那麼，才能稱為個人意見。

一旦她對著媒體發聲，又冠上北一女教師之名，那麼，就不只是個人意見，而是綁架了北一女的校譽。（資料照）一旦她對著媒體發聲，又冠上北一女教師之名，那麼，就不只是個人意見，而是綁架了北一女的校譽。（資料照）

一旦她對著媒體發聲，又冠上北一女教師之名，那麼，就不只是個人意見，而是綁架了北一女的校譽，
意圖擴大自己影響力的惡意行為。

我了解政治見解，各有不同，即使同為北一女的教師、學生、校友，也一樣有人贊同她、有人反對她，
（至少我就不認同）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
我在這裡，只希望傳達我的聲音，就是：

請區桂芝老師不要再躲在北一女的光環下，傳遞她的「個人意見」，

往後她如果有受訪機會，請她勇敢的
以自己行不改名、坐不改姓的區桂芝三個字發聲，做個「堂堂正正的中國人」。

這樣，才能讓她被歷史真真切切的記住，讓現在及未來的人，對她做出中肯的評價。

以上小小提議，希望您能夠做出回應。

（至少能夠發出聲明，明言區桂芝老師的意見，不代表北一女所有師生校友）

感謝您撥冗閱讀，
敬祝 教安

＃北一女 ＃區桂芝

（作者為北一女 校友）

本文經授權轉載自丘美珍臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書