名家分享~丘美珍》別讓區老師綁架校譽 致北一女校長的公開信

一旦她對著媒體發聲，又冠上北一女教師之名，那麼，就不只是個人意見，而是綁架了北一女的校譽， 意圖擴大自己影響力的惡意行為。

◎ 丘美珍

智源校長好：

我是多年前畢業的校友，我的女兒們也先後就讀北一女，在綠園度過難忘的成長歲月。

給北一女校長的公開信。（取自貼文）

◆在您上任北一女第一年，

我剛好擔任校友會刊物主編，那時很榮幸有機會專訪您，對您的教育視野及知性親和的處事風格，印象非常深刻。一直欽佩您在北一女帶領學生以及老師團隊，

創造出知性且多元的校園生活，兼顧德智體群美均衡發展，這是北一女師生的福氣。

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◆但是，近日校內區桂芝老師接受中國央視採訪，畫面配上中英文字幕，向全球傳送。

她的「個人意見」被放大成為北一女全體師生及校友的意見，讓全台灣人對北一女產生誤解，

她的意見被放大成為全台灣人的意見，

讓全世界對台灣產生誤解，

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◆以我拙見，

如果她在自己親朋好友之間，自己說這番話，那麼，才能稱為個人意見。

一旦她對著媒體發聲，又冠上北一女教師之名，那麼，就不只是個人意見，而是綁架了北一女的校譽。（資料照）

一旦她對著媒體發聲，又冠上北一女教師之名，那麼，就不只是個人意見，而是綁架了北一女的校譽，

意圖擴大自己影響力的惡意行為。

我了解政治見解，各有不同，即使同為北一女的教師、學生、校友，也一樣有人贊同她、有人反對她，

（至少我就不認同）

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◆我在這裡，只希望傳達我的聲音，就是：

請區桂芝老師不要再躲在北一女的光環下，傳遞她的「個人意見」，

往後她如果有受訪機會，請她勇敢的

以自己行不改名、坐不改姓的區桂芝三個字發聲，做個「堂堂正正的中國人」。

這樣，才能讓她被歷史真真切切的記住，讓現在及未來的人，對她做出中肯的評價。

以上小小提議，希望您能夠做出回應。

（至少能夠發出聲明，明言區桂芝老師的意見，不代表北一女所有師生校友）

感謝您撥冗閱讀，

敬祝 教安

＃北一女 ＃區桂芝

（作者為北一女 校友）

本文經授權轉載自丘美珍臉書

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