黑熊學院》台灣亟需更多民主盟友與我們站在一起

學院非常榮幸能與更多不同民主國家盟友共聚一堂，針對國際地緣政治觀點，以及共同建立全球防衛韌性等議題交換不同觀點與意見。

◎ 黑熊學院



我們近期先後接待了不同國外訪團夥伴，包括美國學者葛來儀，率德國馬歇爾基金會（GMF），以及台灣今年第一個歐洲議會跨黨派議員團。



學院非常榮幸能與更多不同民主國家盟友共聚一堂，針對國際地緣政治觀點，以及共同建立全球防衛韌性等議題交換不同觀點與意見。



近期接待了不同國外訪團夥伴，包括美國學者葛來儀，率德國馬歇爾基金會（GMF）。（取自貼文）

近年台灣與歐洲的合作關係越來越緊密。這在現今民主與極權的相互角力下，是不可或缺的交流。



【國際如何看待台灣的民防自主？】



歐洲議會訪團坦率表示，台灣積極建立民防意識，是歐洲應該向台灣學習的地方：「台灣民防的能動性與信心培養，對歐洲如何有效催生與動員有很大的啟發 。」



他們更以奧地利為例，當地民眾缺乏危機意識。而台灣自主捍衛的精神模式，將成為好的借鏡。



而美國學者葛來儀對於女性學員超過七成，且有超過千名民眾身體力行參與「接力護台灣」給予十分正面的肯定。



台灣長期面臨中國輿論戰或灰色地帶攻擊。圖為中國海警再度侵擾我國水域，金門海巡艇（左）即刻上前對應、驅離。（金門海巡隊提供）



台灣長期面臨中國輿論戰或灰色地帶攻擊，普遍已經意識到：「捍衛民主是每一個台灣人不可避免的責任。」



無論面對多少攻擊，我們不會放棄繼續推廣民防觀念、並且持續向國際發聲。



再次感謝葛來儀與德國馬歇爾基金會、歐洲議會復興歐洲黨團副主席伊亞伯（Ivars Ījabs，拉脫維亞籍）、海德（Hannes Heide，奧地利籍、社會黨團）、蒲立齊（Vladimir Prebilič，斯洛維尼亞籍、綠黨黨團）。



感謝這些夥伴，與學院一起共同為更長遠的民主自由而努力。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書





不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法