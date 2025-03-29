晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

許美華頻道》二階再難都要拚了～一起撐過最辛苦的一個月！

不是要安慰大家，但我想跟大家說，大八免真的很挑戰；而現在，二階下半場，就是最困難的時刻，沒有之一。
許美華頻道

許美華頻道

2025/03/29 08:20

◎ 許美華

知道大家都在為二階連署擔心，我也一直接到前線志工的告急求援。

新竹市雙罷免出現罷免志工遭不明人士作勢攻擊，甚至對市議員劉崇顯叫囂，甚至違停在紅線上怠速製造空氣污染。（記者洪美秀翻攝自影片）新竹市雙罷免出現罷免志工遭不明人士作勢攻擊，甚至對市議員劉崇顯叫囂，甚至違停在紅線上怠速製造空氣污染。（記者洪美秀翻攝自影片）

二階下半場最困難 前線志工頻告急求援

不是要安慰大家，但我想跟大家說，大八免真的很挑戰；而現在，二階下半場，就是最困難的時刻，沒有之一。

因為，二階起跑60天內，要號召選舉人總數10%的人出來簽連署書，而且每一份每個字都要好好的寫清楚，龐雜麻煩的宣傳、收件、文書作業，需要陣容龐大的罷團志工和義勇軍。

罷團志工譴責人身攻擊暴力頻傳，導演楊力州（中）也現身相挺，並呼喊「支持民主、拒絕暴力」口號。（資料照）罷團志工譴責人身攻擊暴力頻傳，導演楊力州（中）也現身相挺，並呼喊「支持民主、拒絕暴力」口號。（資料照）

黑白兩道查水表、找麻煩 還要跟時間賽跑

一路上，還要不時面對白道查水表、黑道找麻煩，跟時間賽跑。

這是一個必須動員龐大社會能量的辛苦過程，更是意志力的考驗和對抗。

真的，二階衝過去，三階叫大家同一天出來投票，動員工程的複雜程度，比二階連署低多了

龐大社會能量的動員過程 意志力的考驗

罷團志工協助民眾填寫罷免連署情形。（資料照）罷團志工協助民眾填寫罷免連署情形。（資料照）

我不是說八免投票要衝25%很容易，但是，不管是從得票結構或是仇恨值來看，非常多區是很可能翻轉成功的。但前提是，二階必須達標，才有三階可以投票。

我們互相支援，眾志成城，一起撐過最辛苦的未來一個月。

大八免慧成宮，我真的相信！

（作者為奇遊團成員、科技專家）

本文經授權轉載自許美華臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書