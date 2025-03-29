許美華頻道》二階再難都要拚了～一起撐過最辛苦的一個月！

不是要安慰大家，但我想跟大家說，大八免真的很挑戰；而現在，二階下半場，就是最困難的時刻，沒有之一。

◎ 許美華

知道大家都在為二階連署擔心，我也一直接到前線志工的告急求援。

新竹市雙罷免出現罷免志工遭不明人士作勢攻擊，甚至對市議員劉崇顯叫囂，甚至違停在紅線上怠速製造空氣污染。（記者洪美秀翻攝自影片）

二階下半場最困難 前線志工頻告急求援

不是要安慰大家，但我想跟大家說，大八免真的很挑戰；而現在，二階下半場，就是最困難的時刻，沒有之一。

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因為，二階起跑60天內，要號召選舉人總數10%的人出來簽連署書，而且每一份每個字都要好好的寫清楚，龐雜麻煩的宣傳、收件、文書作業，需要陣容龐大的罷團志工和義勇軍。

罷團志工譴責人身攻擊暴力頻傳，導演楊力州（中）也現身相挺，並呼喊「支持民主、拒絕暴力」口號。（資料照）

黑白兩道查水表、找麻煩 還要跟時間賽跑

一路上，還要不時面對白道查水表、黑道找麻煩，跟時間賽跑。

這是一個必須動員龐大社會能量的辛苦過程，更是意志力的考驗和對抗。

真的，二階衝過去，三階叫大家同一天出來投票，動員工程的複雜程度，比二階連署低多了。

龐大社會能量的動員過程 意志力的考驗

罷團志工協助民眾填寫罷免連署情形。（資料照）

我不是說八免投票要衝25%很容易，但是，不管是從得票結構或是仇恨值來看，非常多區是很可能翻轉成功的。但前提是，二階必須達標，才有三階可以投票。

我們互相支援，眾志成城，一起撐過最辛苦的未來一個月。

大八免慧成宮，我真的相信！

（作者為奇遊團成員、科技專家）

本文經授權轉載自許美華臉書





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