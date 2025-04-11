自由開講》參考法日作法 減少稀土依賴

◎ 郭索

稀土元素是指元素週期表中的 17 種金屬，包括鑭、鈰、釹等，雖然名稱帶有「稀」字，但實際上其總量並不稀少，而是因為分佈分散、提煉困難，才使其成為戰略資源。稀土具有獨特的磁性、光學與催化性能，因此被廣泛應用於高科技產業，尤其是電動車、風力發電、半導體與軍事設備等領域。在全球綠能轉型與科技發展趨勢下，稀土的重要性日益提升，並成為各國競相掌控的關鍵資源。

稀土具有獨特的磁性、光學與催化性能，因此被廣泛應用於高科技產業。圖為稀土礦場裡的礦石。（路透檔案照）

台灣作為全球科技重鎮，對稀土的需求主要來自電子、通訊與綠能產業。半導體製程中需要稀土製成高效能磁石與特殊材料，而液晶顯示器、LED、光纖通訊等也仰賴稀土元素來提升光學與導電性能。

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此外，電動車產業對高性能永磁體的需求日益增加，稀土材料成為馬達核心技術之一。風力發電機也依賴稀土製成的強力磁鐵，提高發電效能。然而，由於台灣缺乏本土稀土礦源，長期依賴中國、日本等國的進口供應，使得供應鏈存在高度風險，急需發展替代方案。

法日合推稀土回收計畫 投資1億歐元明年完工

法國與日本近期合作推動稀土回收計畫，在法國西南部拉克（Lacq）興建大型稀土回收工廠，預計 2026 年完工，每年可回收 800 噸磁體，生產 620 噸稀土氧化物，占全球需求的 15%。該計畫獲得法日政府支持，投資總額超過 1 億歐元，並與汽車產業建立長期供應鏈，以降低對中國稀土的依賴。這座工廠不僅提升了稀土資源的再利用效率，也展現歐洲與日本在戰略資源供應上的自主布局，成為全球稀土回收產業的重要示範。

法國與日本近期合作推動稀土回收計畫，以降低對中國稀土的依賴。圖為中國境內稀土礦廠。（路透檔案照）

台灣近年來亦積極投入稀土回收技術研究，並開始探索「城市採礦」模式，從廢棄電子產品與工業廢料中提取稀土元素。然而，相較於法日的大型回收計畫，台灣目前的回收技術與產業規模仍處於初步發展階段。未來，台灣可借鑑法日合作經驗，加強產官學研發合作，建立完善的稀土回收產業鏈，並透過國際合作引進先進技術與設備。

台灣回收技術與產業規模 仍處於初步發展階段

此外，政府應提供政策與財務支持，鼓勵企業參與回收產業，並制定稀土回收標準，以提高回收率與產業競爭力。唯有透過自主回收與供應多元化，台灣才能有效降低對進口稀土的依賴，確保關鍵產業的長遠發展。

（作者為自由業）



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